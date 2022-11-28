عرض جبار.. خصم 6125 جنيها على موبايل سامسونج Galaxy S22+

يعد شهر نوفمبر الجاري هو شهر العروض، وعلى الرغم من أن يوم الجمعة السوداء أو ما يعرف بالبلاك فريداي قد مضى، إلا لحسن الحظ أن التجار يستمرون في التخفيضات حتى نهاية الشهر. ولحسن يوجد عرض حالي في موقع أمازون Amazon الأمريكي على هاتف سامسونج Samsung Galaxy S22+ .

وتقدر قيمة الخصم على هاتف سامسونج Galaxy S22 + للإصدار سعة 8+128 جيجابايت، بقيمة 250 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 6125 جنيها مصريا) ليصل سعره بعد الخصم إلى 750 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 18 ألفا و 375 جنيها مصريا).

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مميزات هاتف سامسونج Galaxy S22 +

يعمل هاتف سامسونج Galaxy S22+ بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy S22 +، على شاشة كبيرة من نوع Dynamic AMOLED 2x يبلغ قياسها 6.6 بوصة، يتم تحديثها ديناميكيًا بين 10 و 120 هرتز ولكنها تحقق سطوعًا أعلى بمقدار 1750 شمعة في المتر المربع.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy S22 +، إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتي العدسة الرئيسية بمستشعر سامسونج GN5، بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة واسعة جدا بدقة 12 ميجابكسل.

ويدعم هاتف سامسونج Galaxy S22 +، شبكات الجيل الخامس 5G، كما يمتاز بتصنيف IP68 المقاوم للماء، ويحتوي على قارئ بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية للمصادقة البيومترية مدمج أسفل الشاشة.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy S22+، بطارية بقوة 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات.

كما توجد ميزات أخرى، مثل أنه يحتوي على شبكة اتصال لاسلكية Wi-Fi 6E، ويعمل بواجهة المستخدم OneUI 4.1، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.