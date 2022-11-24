أقوى عرض.. خصم 8700 جنيه على هاتف سامسونج Galaxy S22

مع اقتراب البلاك فريداي، تقدم جميع الشركات والتجار ومواقع البيع أونلاين عروضا قوية، لكي تجذب المستخدمين على شرائها، ولعل أفضل هذه العروض في موقع نون Noon الإماراتي للبيع أونلاين على هاتف سامسونج الفلاجشيب Samsung Galaxy S22.

ينخفض سعر هاتف سامسونج Galaxy S22 للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت، بقيمة 1300 درهم إماراتي (أي ما يعادل 8700 جنيه مصري) وهو خصم بنسبة 40% ، ليصل سعره بعد الخصم إلى 1900 درهم إماراتي (اي ما يعادل 12 ألفا و 700 جنيه مصري تقريبا) بدلا من 3200 درهم إماراتي.

مميزات هاتف سامسونج Galaxy S22

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S22، على شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.1 بوصة أكثر إشراقًا وذكاءً مع معدل التحديث، يمكن أن تصل إلى ذروة سطوع 1300 شمعة ويمكن أن تتكيف مع معدل التحديث الخاص بها بين 10 هرتز و 120 هرتز وفقا للمحتوي المعروض على الشاشة.

ويقدم هاتف Galaxy S22، إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتي العدسة الرئيسية بمستشعر سامسونج GN5، بدقة 50 ميجابكسل، بجانب كاميرا telephoto بدقة 10 ميجابكسل، مع عدسة واسعة جدا ultrawide بدقة 12 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك توجد كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 10 ميجابكسل .

ويحزم هاتف Galaxy S22، بطارية بقوة 3700 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OneUI 4.1، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.