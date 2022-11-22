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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تصفيات.. هاتف سامسونج Galaxy A13 ب 3500 جنيه فقط في السعودية

تصفيات..هاتف سامسونج
تصفيات..هاتف سامسونج Galaxy A13 ب 3500 جنيه فقط في السعودية

مع اقتراب البلاك فريداي، تقوم جميع الشركات والتجار ومواقع البيع أونلاين بإجراء عروض قوية، لكي تجذب المستخدمين على شرائها، ولعل أفضل هذه العروض في موقع نون Noon السعودي للبيع أونلاين على هاتف سامسونج Samsung Galaxy A13 .

 خصم كبير على هاتف سامسونج Galaxy A13 للإصدار بسعة 4 + 64 جيجابايت، ليصل سعره بعد الخصم إلى 549 ريال سعودي (اي ما يعادل 3500 جنيه مصري تقريبا) بدلا من 649 ريال سعودي. 

 

مميزات هاتف سامسونج Galaxy A13

 

يعمل هاتف Galaxy A13، بواسطة معالج سامسونج Exynos 850، ويأتي هذا الهاتف مع تكوينات متعددة للذاكرة بسعة تبلغ 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وبسعة 64 أو 128 جيجابايت لذاكرة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD .

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يأتي هاتف Galaxy A13 من سامسونج، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.4 بوصة، دقة عرضها 1600 × 720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5.

 

ويحزم هاتف سامسونج الاقتصادي الجديد Galaxy A13، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواسطة واجهة One UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12.

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A13، كاميرا خلفية ثلاثية، الكاميرا الأساسية تأتي بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل، مقترنة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل.

سامسونج Galaxy A13 Galaxy Exynos Exynos 850

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