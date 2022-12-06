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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مميزات جديدة.. 4 أشياء تجعل موبايل iPhone 14 مفيش زيه

مميزات iPhone 14
مميزات iPhone 14

يعتقد الكثير من الناس أن هاتف آيفون iPhone 14 و iPhone 14 Plus لا يوجد بينهما شيء مشترك مع طرازات Pro وأنه لا داعي لشرائهم، لكن لا يزال الإصدار الأساسي لهاتف iPhone 14 مميزا للغاية.

 

وبحسب ما ذكره موقع جيز شينا التقني، توجد بعض المميزات لسلسلة هواتف iPhone 14.

 

1- البطارية

 

 جميع طرز iPhone 14 ، لكن بطارية Pro Max بها بطارية أكبر من سلسلة iPhone 13.  

 

على سبيل المثال ، تم تزويد iPhone 13 ببطارية سعة 3227 مللي أمبير في الساعة ، بينما يحتوي الطراز الجديد على بطارية 3279 مللي أمبير في الساعة.  

 

وبالإضافة إلى ذلك ، توفر جميع الطرز الأربعة عمر بطارية يدوم طوال اليوم، في هذا الصدد ، أجرت PhoneArena عدة اختبارات لفهم كيفية أداء هذا الهاتف في المواقف المختلفة.  

 

في اختبار دفق الفيديو ، استمر عمل هاتف iPhone 14 لمدة 8 ساعات و 35 دقيقة ؛ و في اختبار تصفح الويب كانت النتيجة 15 ساعة و 23 دقيقة ؛ عند ممارسة الألعاب ثلاثية الأبعاد ، استمر الهاتف لمدة 6 ساعات و 44 دقيقة.  

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2- الكاميرا الأمامية

 

 تأتي جميع الموديلات في السلسلة مزودة بكاميرات سيلفي تدعم التركيز التلقائي ولديها فتحة عدسة أوسع تبلغ f / 1.9 بوصة. إذا لم تكن على علم ، فكلما اتسعت الفتحة ، زاد الضوء الذي تحصل عليه. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنه تشويش العناصر خارج نطاق التركيز بدقة أكبر. بينما يحتوي هاتف iPhone 13 على كاميرا أمامية بفتحة f / 2.2 وتركيز ثابت.

 

و في الواقع ، الصور التي تم التقاطها بواسطة iPhone 14 حادة ، وتعيد إنتاج ألوان جيدة.

 

3- ألوان جديدة 

 

يتوفر طرازا iPhone 14 و Plus بألوان الأسود و الأبيض و الفضي و الأحمر بالإضافة إلى اللون الأزرق واللون الذي خطف الأنظار هذا العام "البنفسجي". جدير بالذكر أنه في السنوات القليلة الماضية ، كانت الشركة تضيف لونًا جديدًا مع كل تكرار لهواتفها الرئيسية.

 

4- ميزات الأمان الجديدة

 

 يأتي iPhone 14 (iOS 16) مزودًا بميزات الأمان ، مثل اكتشاف الأعطال ورسائل الطوارئ SOS. كما يوحي الاسم ، فإن ميزة اكتشاف الأعطال مخصصة لاكتشاف حوادث السيارات الشديدة. إذا حدث شيء خطير ولا يمكنك الاتصال بالرقم 911 ، فيمكن لـ iPhone 14 الاتصال تلقائيًا بخدمات الطوارئ.

 

لهذا الغرض ، تستخدم آبل مستشعر حركة الهاتف مع جيروسكوب عالي النطاق الديناميكي ومقياس تسارع عالي G ، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، ومقياس ضغط جوي ، وميكروفون ، وخوارزميات حركة متقدمة. عندما يكتشف iPhone 14 حدوث عطل ، سيعرض تنبيهًا لمدة 10 ثوانٍ. لذلك إذا استجبت لها بطريقة ما ، فلن يقوم الهاتف بإجراء مكالمة. ولكن إذا لم تتمكن من تمرير الشاشة ، فبعد 10 ثوانٍ ، سيتصل الهاتف بخدمات الطوارئ.

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