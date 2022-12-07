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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هل موبايلك من بينها.. قائمة هواتف سامسونج ستحصل على تحديث Android 13

قائمة هواتف سامسونج
قائمة هواتف سامسونج التي ستحصل تحديث

تعمل شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية على إطلاق الإصدار المستقر لواجهة مستخدم One UI 5.0 المستندة على نظام التشغيل الأحدث Android 13 إلى المزيد من طرز هواتفها. 

 

فأصدرت الشركة في البداية هذا التحديث لبعض الهواتف المحدودة فقط، والآن وصل تحديث One UI 5.0 إلى الطرز التالية.

 

قائمة هواتف سامسونج التي تتلقى تحديث Android 13

 

• Samsung Galaxy A22 in Europe

• Samsung Galaxy A23 LTE / 5G في ألمانيا وروسيا

• Samsung Galaxy M22 في أوروبا

• Samsung Galaxy S20 FE (LTE) Snapdragon Edition في سيربيا 

• Samsung Galaxy A42 5G في كوريا الجنوبية 

• Samsung Galaxy S20 FE 5G في أوروبا

• Samsung Galaxy A32 LTE في أوروبا

• Samsung Galaxy A51 LTE في أوروبا

• Samsung Galaxy A13 5G في أوروبا

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مميزات التحديث الجديد Android 13

 

تأتي العديد من المميزات للتحديث الجديد Android 13 مثل وجود أيقونات أكبر للتطبيقات في منطقة الإشعارات ، وتطوير مفاتيح الإعدادات السريعة المعدلة ، وإعادة تصميم منطقة الإشعارات. كما يوفر التحديث الجديد أيضًا إعدادات اللغة لكل تطبيق من التطبيقات المدعومة. 

 

كما أنه يحسن التطبيقات المضمنة والمزيد من إعدادات إمكانية الوصول. تضيف سامسونج أيضًا وظيفة OCR (التعرف البصري على الأحرف) في جميع أنحاء النظام. وبالتالي ، يمكن لتطبيقات الكاميرا والمعرض استخراج النص من الصور.  

 

يحتوي تحديث Android 13 الآن أيضًا على المزيد من ال emoji ، يوجد أيضًا قسم للخصوصية والأمان. يجلب النظام أيضًا ترقيات لميزة البحث داخل التطبيقات و يحصل تطبيق الكاميرا على تصميم مبسط قليلاً.

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