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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

إيلون ماسك يهنئ منتخب المغرب بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم

إيلون ماسك يهنئ منتخب
إيلون ماسك يهنئ منتخب المغرب على فوزه التاريخي

هنأ إيلون ماسك، رجل الأعمال، وثاني أغنى شخص في العالم، منتخب المغرب، على فوزه التاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العام لكرة القدم 2022، والمقام في دولة قطر. 

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، كتب إيلون ماسك “Congrats Morocco” مبروك للمغرب. حيث يعد الإنجاز الذي حققه منتخب المغرب على منتخب البرتغال بالوصول للمربع الذهبي لكأس العالم،  هو أول إنجاز عربي وأفريقي من نوعه على مدار تاريخ المونديال. 

وتفاعل عشرات الآلاف من المستخدمين على تويتر حول تغريدة إيلون ماسك وتهنئته لمنتخب المغرب، حيث ٌقال أحدهم “ أنا سعيد للغاية من أجلهم، ولكن حزين جدا على كريستيانو رونالدو” ، وذلك في إشاره منه إلى دخول النجم البرتغالي في حالة شديدة من الحزن والبكاء بعد خروج منتخب البرتغال على يد المغرب، ليصعد بذلك المغرب للمربع الذهبي لأول مرة في تاريخ الوطن العربي، وقارة أفريقيا. 

إيلون ماسك يهنئ منتخب المغرب 

وتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بانتصاره التاريخي على البرتغال بهدف دون مقابل، وفي الدقيقة 42، استطاع يوسف النصيري تسجيل الهدف الأول للمغرب بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من يحيى عطية الله من الجهة اليسرى. 

وفاز ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، بجائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب والبرتغال، في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

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