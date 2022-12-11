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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متى يجب التخلص من سموم الكبد؟ نظام غذائي للتنظيف

متى يجب التخلص من
متى يجب التخلص من السموم من الكبد؟ التخلص من سموم الكبد

كيفية التخلص من سموم الكبد بشكل طبيعي.. يعمل الكبد على تطهير الجسم وهو أكبر عضو داخلي صلب يزيل السموم من الدم لكن هل يحتاج الكبد إلى التطهير؟ الخبراء لديهم آراء مختلفة حول هذا الموضوع، وهناك بعض الأشياء الطبيعية تعتبر مفيدة للكبد والتي يمكن أن تساعد إلى حد ما في القيام بالنصائح الطبيعية لإزالة السموم من الكبد.

متى يجب التخلص من السموم من الكبد؟

التخلص من سموم الكبد

 وفقًا لـ MBG Health ، عندما يحتاج الكبد إلى القليل من المساعدة، قد تظهر بعض الأعراض، مثل-

  1. الرغبة الشديدة في أكل الحلو
  2. بحاجة للطاقة
  3. معدة مضطربة
  4. شعور غير صحي
  5. التسرع
  6. حكة في الجلد
  7. الغازات وانتفاخ البطن
  8. رائحة الفم الكريهة ورائحة الجسم
  9. التوتر والقلق
  10. تقلبات المزاج ، إلخ.

النظام الغذائي الصديق للكبد سوف ينظف

 

يجب اتباع نظام غذائي صديق للكبد لتنظيف الكبد  يمكن أن يحتوي هذا النظام الغذائي على الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور والأسماك والبيض وزيت الزيتون وزيت جوز الهند، كذلك الابتعاد عن أطعمة الغلوتين والكافيين والكحول.

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