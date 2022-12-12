الصحة: التطعيم من أهم الوسائل الوقائية ضد الإصابة بالأمراض.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بدأت اليوم وستمتر لمدة أربعة أيام .

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار أطلق اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وتستمر حتى 14 ديسمبر المقبل".

وأشار: "الحملة من هذه الحملة الأطفال من سن يوم لـ 5 سنوات، سواء كل الأطفال المصريين أو المقيمين على الأراضي المصرية، وأماكن التطعيم إما من خلال وحدات طب الأسرة أو مكاتب الصحة أو الوحدات الصحية أو المراكز الطبية والتي تعمل من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء".

وأوضح: " المادة المستخدمة في التطعيم ضد شلل الأطفال؛ هي المادة الحاصلة على الموافقات سواء لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية أو هيئة الأدوية الأوروبية بالإضافة إلى هيئة الدواء المصرية".



وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة: "التطعيم من أهم الوسائل الوقائية ضد الإصابة من الأمراض"، مضيفا: "إذا كانت مناعة الإنسان ضعيفة فإنه يكون عرضة للإصابة بأشكال متعددة من الفيروسات".