عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: التطعيم من أهم الوسائل الوقائية ضد الإصابة بالأمراض.. فيديو

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بدأت اليوم وستمتر لمدة أربعة أيام .

txt

الصحة: نستهدف منح 16 مليون جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال

txt

الصحة: مصر خالية من شلل الأطفال منذ 2006

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار أطلق اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وتستمر حتى 14 ديسمبر المقبل".

 

وأشار: "الحملة من هذه الحملة الأطفال من سن يوم لـ 5 سنوات، سواء كل الأطفال المصريين أو المقيمين على الأراضي المصرية، وأماكن التطعيم إما من خلال وحدات طب الأسرة أو مكاتب الصحة أو الوحدات الصحية أو المراكز الطبية والتي تعمل من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء".

 

وأوضح: " المادة المستخدمة في التطعيم ضد شلل الأطفال؛ هي المادة الحاصلة على الموافقات سواء لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية أو هيئة الأدوية الأوروبية بالإضافة إلى هيئة الدواء المصرية".


وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة: "التطعيم من أهم الوسائل الوقائية ضد الإصابة من الأمراض"، مضيفا: "إذا كانت مناعة الإنسان ضعيفة فإنه يكون عرضة للإصابة بأشكال متعددة من الفيروسات".

الصحة التطعيم الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مرض شلل الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

قرار عاجل من اتحاد الكرة بتعديل نظام السوبر المصري

حظر المينيمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

عاجل.. تفاصيل القبض على بلوجر شهيرة بتهمة النصب

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

ترشيحاتنا

طليقها ادعى إنهاء حياته ووالدتها تستغيث.. القصة الكاملة وسبب القبض على البلوجر هدير عاطف

قبل شهر من الإصابة ..علامات تسبق حدوث السكتة الدماغية

شاهد..فيديوهات لسيدة أفريقية بأرجل وذيل بقرة تثير الجدل والحيرة..ما الحكاية؟

اعتزال رونالدو بعد الخروج من المونديال.. شقيقة الدون تفجر مفاجأة مدوية.. فيديو

مليون جنيه توقع بلوجر أزياء شهيرة وزوجها وشقيقته.. القصة الكاملة

الجيش الروسي يعلن عن تحقيق تقدمات ميدانية ضد القوات الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد العوضى

طريقة عمل البرجر اللحمة فى المنزل

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

والدة البلوجر المخطوفة تنهار باكية: بنتى مالهاش ذنب

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ