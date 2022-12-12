علاء سرحان يصدر كتاب "أرواح أسيركاس"

صدر حديثا كتاب "أرواح أسيركاس" لمؤلفه علاء سرحان، الكتاب سيشعر القارئ بتغيرات كثيرة لا يستطيع عقله تحملها وفيه الكثير من الألغاز.

الكتاب يحتوي على عدد من الأسئلة، وهي كالتالي: هل لك أن تتخيل أن تمتلك في جسدك أكثر من روح ؟ هل لك أن تتخيل أن جميع الأرواح هذه ليست بشرية؟ إنها من نوع يخالف المقاييس الخيالية والواقعية تسعة وتسعون روح يتوزعون في أنحاء جسدك، و لكل روح مهمة معينة، هل تريد استكشاف ذلك فلتقرأ سلسلة كتب أرواح أسيركاس التي كان ضحيتها مؤلف الكتاب علاء سرحان وفريقه الروائي.

في سياق آخر، أوضح علاء سرحان، أن للكتابة أنواع، من بينها الشعر، حيث يعد من أهم أركان الأدب في اللغة العربية ويعرف بأنه فن أدبي قديم وهو الكلام الموزون الذي يلتزم بتفعيلة محددة وبوجود القافية، ويتصف الشعر بأن كلماته تتضمن أعمق وأدق وأبلغ المعاني والمفرات. بينما النوع الآخر القصائد، حيث تحتاج نظم القصيدة لوزن؛ باستخدام أحد بحور الشعر ويكون ذلك بالالتزام بتفعيلات بحرٍ معين لجميع أبيات القصيدة.

وأشار إلى أن هناك نوع آخر وهو الخواطر، ويجب قبل الشروع بكتابة الخواطر لابد من معرفة كيفية كتابة خاطرة معينة، وعدم كثرة الأخطاء في النص.