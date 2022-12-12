عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

علاء سرحان يصدر كتاب "أرواح أسيركاس"

صدى البلد

صدر حديثا كتاب "أرواح أسيركاس" لمؤلفه علاء سرحان، الكتاب سيشعر القارئ بتغيرات كثيرة لا يستطيع عقله تحملها وفيه الكثير من الألغاز.

الكتاب يحتوي على عدد من الأسئلة، وهي كالتالي: هل لك أن تتخيل أن تمتلك في جسدك أكثر من روح  ؟ هل لك أن تتخيل أن جميع الأرواح هذه ليست بشرية؟ إنها من نوع يخالف المقاييس الخيالية والواقعية تسعة وتسعون روح يتوزعون في أنحاء جسدك، و لكل روح مهمة معينة، هل تريد استكشاف ذلك فلتقرأ سلسلة كتب أرواح أسيركاس التي كان ضحيتها مؤلف الكتاب علاء سرحان وفريقه الروائي.

في سياق آخر، أوضح علاء سرحان، أن للكتابة أنواع، من بينها الشعر، حيث يعد من أهم أركان الأدب في اللغة العربية ويعرف بأنه فن أدبي قديم وهو الكلام الموزون الذي يلتزم بتفعيلة محددة وبوجود القافية، ويتصف الشعر بأن كلماته تتضمن أعمق وأدق وأبلغ المعاني والمفرات. بينما النوع الآخر القصائد، حيث تحتاج نظم القصيدة لوزن؛ باستخدام أحد بحور الشعر ويكون ذلك بالالتزام بتفعيلات بحرٍ معين لجميع أبيات القصيدة.

وأشار إلى أن هناك نوع آخر وهو الخواطر، ويجب قبل الشروع بكتابة الخواطر لابد من معرفة كيفية كتابة خاطرة معينة، وعدم كثرة الأخطاء في النص.

أرواح أسيركاس قصيدة العرب اللغة العربية الأدب الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

ظاهرة فلكية فوق الكعبة غدا.. ماذا سيحدث؟

حظر المينيمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

عاجل.. تفاصيل القبض على بلوجر شهيرة بتهمة النصب

اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

ترشيحاتنا

حصاد 2022 .. أكبر عمليات اختراق وتسريب بيانات حدثت هذا العام

ملياردير ياباني يختار 8 أشخاص لاصطحابهم إلى القمر.. ما القصة؟

دعاء الثلث الأخير من الليل للرزق .. اللهم اصرف عنّي الفقر

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

صافرات الإنذار تدوي في كييف ومناطق أخرى بأوكرانيا

فضل قيام الليل للزواج.. الإفتاء: هذه الآية تعجل بالفرح و7 جوائز أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقها ادعى إنهاء حياته ووالدتها تستغيث.. القصة الكاملة وسبب القبض على البلوجر هدير عاطف

قبل شهر من الإصابة ..علامات تسبق حدوث السكتة الدماغية

بملابس ملفتة.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد العوضى

طريقة عمل البرجر اللحمة فى المنزل

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ