رضا عبد العال: منتخب المغرب قادر على تجاوز فرنسـا

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن منتخب المغرب أمامه فرصة عظيمة لتخطي عقبة فرنسا في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في دولة قطر ودخول التاريخ من أوسع أبوابه بعد المعجزة الكروية بالمونديال حتى الآن.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن منتخب المغرب قادر على تخطي عقبة منتخب فرنسا في نصف نهائي كأس العالم في قطر خاصة بعد تخطي عقبة منتخبات كبيرة مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال ".

وتابع:"أتمنى أن يعبر منتخب المغرب عقبة منتخب فرنسا في نصف نهائي المونديال ".