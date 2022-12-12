عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بتكلفة 11 مليار دولار.. مصر تبني أكبر مزرعة رياح في العالم| تفاصيل

إحدى أكبر مزارع طاقة
إحدى أكبر مزارع طاقة الرياح في العالم

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أمس، عبر صفحته على فيسبوك عن إنشاء مصر واحدة من أكبر مزارع طاقة الرياح في العالم، بتكلفة قدرها 11 مليار دولار، طبقا لأحد الاتفاقيات التي وقعتها شركة إنفينتي مع شركة مصدر الإمارتية خلال فعاليات قمة المناخ COP27.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في المشروع عام 2024، والانتهاء منه في 2030، بتكلفة 11 مليار دولار، وقدرة إنتاجية تصل إلى 10 جيجا وات، أي ما يعادل خمس ما تملكه إنجلترا من الطاقة المتجددة بجميع أشكالها، ما يزيد من فرص مصر في تصدير المزيد من الكهرباء لأوروبا والسعودية والسودان وليبيا.

إحدى أكبر مزارع طاقة الرياح في العالم

في تصريحات سابقة نوفمبر الماضي، أكد محمد منصور، رئيس شركة إنفنيتي باور، إن ائتلافا يضم شركة "مصدر" المملوكة لأبوظبي و"إنفنيتي باور هولدينجز" سينتهي من بناء المحطة البرية ذات سعة 10 جيجا وات بحلول 2030، وتعادل هذه القدرة الإنتاجية 20% تقريباً مما تقتنيه المملكة المتحدة حالياً من جميع أشكال الطاقة المتجددة.

الذهب الأخضر القادم.. تفاصيل تشييد مصر لأكبر مزارع الرياح في العالم

بتكلفة 11 مليار دولار..مصر تشيد واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم

مكان مشروع مزرعة طاقة الرياح

وأكد منصور أن الحكومة سوف تشتري الكهرباء التي سوف ينتجها المشروع، فيما سيتم تصدير بعضها عبر الكابلات المخطط لها إلى كل من أوروبا والمملكة العربية السعودية وليبيا والسودان، مشيرا إلى أن الشركات تبحث في موقعين في الصحراء الغربية لمصر، أحدهما بالقرب من محافظة المنيا والآخر في أسوان، وكلاهما تصل سرعة الرياح فيه إلى 10 أمتار في الثانية.

ويضم الائتلاف المشارك في المشروع كلا من  الشركات التالية:

  • شركة حسن علام المصرية.
  • "إنفينيتي باور".
  • مصدر، أكبر شركة للطاقة المتجددة في الإمارات العربية المتحدة.

وأكد منصور، أن إفريقيا، هي المكان الذي تشتد الحاجة فيه إلى توليد الكهرباء، وأهمية توليد الكهرباء النظيفة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ولكل شخص الحق في الحصول على الكهرباء.

بدء توليد الكهرباء من أول محطة لطاقة الرياح في السعودية
مزرعة رياح

الطاقة المتجددة رخيصة

في هذا الصدد، قال الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، إن الطاقة المتجددة، على اختلاف أشكالها، سواء كانت طاقة الرياح أو الشمسية، جميعها طاقات صديقة للبيئة، وليس بها انبعاثات للغازات الدفيئة، وهو أمر مطلوب في ظل حرص دول العالم على إنتاج طاقات نظيفة، موضحا أن أن أسعار الطاقة المتجددة رخيصة ومشكلتها الوحيدة أنها متقطعة.

التغلب على مشكلات الطاقة المتجددة

وأضاف عبد النبي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يمكن التغلب على مشكلة تقطع الطاقة المتجددة عبر تخزينها في بطاريات، ويمكن اللجوء لحل آخر وهو تحويلها لهيدروجين، وعند الحاجة إليها يتم حرق الهيدروجين وأخذ الطاقة.

وأوضح أن استخدامات الطاقة المتجددة كثيرة ومتعددة، ويمكن بعد تحويلها لهيدروجين، أن يتم تحويل الهيدروجين إلى سماد أو وقود أو أمونيا وإنتاج كهرباء، وذلك لأن استخدامات الهيدروجين عديدة ولا ينتج عنه غازات دفيئة، كما أنه مستقبل الطاقة، ويمكن بيع الطاقة لأوروبا من خلال توليدها في مزارع الرياح المصرية.

83 مليار دولار استثمارات

ويذكر أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر تلقى استثمارات بنحو 83 مليار دولار، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على هامش فعاليات قمة المناخ كوب 27 المنعقدة في مدينة شرم الشيخ.

أكبر مزارع طاقة الرياح طاقة الرياح الطاقة المتجددة مزرعة طاقة الرياح مشكلات الطاقة المتجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 680 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

ليلة حمرا وحشيش.. عزم أصدقاءه بمنزله فانتهت بحفلة في أحضان زوجته| القصة الكاملة

رفضت تتزوجه فنشر صورها عارية.. تفاصيل جديدة في فضيحة السوشيال ميديا بالصف

البيضة بجنيه والفرخة بـ 10 والزيت والمكرونة مجانا .. ماذا يفعل التجار؟

مواعيد مباريات الزمالك في مجموعة الموت بـ دوري أبطال أفريقيا

الفيروس يتفشى.. الكرملين: إصابة عدد من أفراد الطاقم الرئاسي بإنفلونزا الخنازير

أول تعليق لـ خالد الغندور على مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

صدام مرتقب بين الأهلي والزمالك.. قناة مجانية تنقل قرعة دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

الذهب الأخضر القادم.. تفاصيل تشييد مصر لأكبر مزارع الرياح في العالم

معلومات الوزراء: مصر تُشيّد واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم

بتكلفة 11 مليار دولار..مصر تشيد واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة: نجيب محفوظ وضع الأدب المصري والعربي بمكانة عالمية

أخر دور.. عصابة تقتحم منزل دينا الشربينى.. تفاصيل

كولدير سبب اندلاع حريق محدود في محكمة شمال الجيزة

تطبخ بالسمن البلدي .. فيديو لسيدة الطعمية في شبرا يشعل مواقع التواصل

النيابة الإدارية: توحيد الكشف الطبى لشغل الوظائف القضائية.. صور

بتكلفة 11 مليار دولار.. مصر تبني أكبر مزرعة رياح في العالم| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث ظهور.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

حشيش وبانجو جملة وقطاعي.. أبوكيان روج لبضاعته عيني عينك| كيف كانت نهايته؟

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال من المطار.. شاهد

بفستان بليسيه.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

فيديو

حقيقة اعتناق هالاند للإسلام .. قصة مسجد عشقه لاعب منتخب النرويج|فيديوجراف

استمرار تراجع أسعار الذهب لليوم الثالث .. وسعر صرف الدولار بالبنوك

توقعات بسقوط أمطار .. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة |فيديو

سر المليون جنيه .. تفاصيل القبض على البلوجر هدير عاطف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ