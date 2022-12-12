بتكلفة 11 مليار دولار.. مصر تبني أكبر مزرعة رياح في العالم| تفاصيل

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أمس، عبر صفحته على فيسبوك عن إنشاء مصر واحدة من أكبر مزارع طاقة الرياح في العالم، بتكلفة قدرها 11 مليار دولار، طبقا لأحد الاتفاقيات التي وقعتها شركة إنفينتي مع شركة مصدر الإمارتية خلال فعاليات قمة المناخ COP27.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في المشروع عام 2024، والانتهاء منه في 2030، بتكلفة 11 مليار دولار، وقدرة إنتاجية تصل إلى 10 جيجا وات، أي ما يعادل خمس ما تملكه إنجلترا من الطاقة المتجددة بجميع أشكالها، ما يزيد من فرص مصر في تصدير المزيد من الكهرباء لأوروبا والسعودية والسودان وليبيا.

إحدى أكبر مزارع طاقة الرياح في العالم

في تصريحات سابقة نوفمبر الماضي، أكد محمد منصور، رئيس شركة إنفنيتي باور، إن ائتلافا يضم شركة "مصدر" المملوكة لأبوظبي و"إنفنيتي باور هولدينجز" سينتهي من بناء المحطة البرية ذات سعة 10 جيجا وات بحلول 2030، وتعادل هذه القدرة الإنتاجية 20% تقريباً مما تقتنيه المملكة المتحدة حالياً من جميع أشكال الطاقة المتجددة.

مكان مشروع مزرعة طاقة الرياح

وأكد منصور أن الحكومة سوف تشتري الكهرباء التي سوف ينتجها المشروع، فيما سيتم تصدير بعضها عبر الكابلات المخطط لها إلى كل من أوروبا والمملكة العربية السعودية وليبيا والسودان، مشيرا إلى أن الشركات تبحث في موقعين في الصحراء الغربية لمصر، أحدهما بالقرب من محافظة المنيا والآخر في أسوان، وكلاهما تصل سرعة الرياح فيه إلى 10 أمتار في الثانية.

ويضم الائتلاف المشارك في المشروع كلا من الشركات التالية:

شركة حسن علام المصرية.

"إنفينيتي باور".

مصدر، أكبر شركة للطاقة المتجددة في الإمارات العربية المتحدة.

وأكد منصور، أن إفريقيا، هي المكان الذي تشتد الحاجة فيه إلى توليد الكهرباء، وأهمية توليد الكهرباء النظيفة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ولكل شخص الحق في الحصول على الكهرباء.

مزرعة رياح

الطاقة المتجددة رخيصة

في هذا الصدد، قال الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، إن الطاقة المتجددة، على اختلاف أشكالها، سواء كانت طاقة الرياح أو الشمسية، جميعها طاقات صديقة للبيئة، وليس بها انبعاثات للغازات الدفيئة، وهو أمر مطلوب في ظل حرص دول العالم على إنتاج طاقات نظيفة، موضحا أن أن أسعار الطاقة المتجددة رخيصة ومشكلتها الوحيدة أنها متقطعة.

التغلب على مشكلات الطاقة المتجددة

وأضاف عبد النبي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يمكن التغلب على مشكلة تقطع الطاقة المتجددة عبر تخزينها في بطاريات، ويمكن اللجوء لحل آخر وهو تحويلها لهيدروجين، وعند الحاجة إليها يتم حرق الهيدروجين وأخذ الطاقة.

وأوضح أن استخدامات الطاقة المتجددة كثيرة ومتعددة، ويمكن بعد تحويلها لهيدروجين، أن يتم تحويل الهيدروجين إلى سماد أو وقود أو أمونيا وإنتاج كهرباء، وذلك لأن استخدامات الهيدروجين عديدة ولا ينتج عنه غازات دفيئة، كما أنه مستقبل الطاقة، ويمكن بيع الطاقة لأوروبا من خلال توليدها في مزارع الرياح المصرية.

83 مليار دولار استثمارات

ويذكر أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر تلقى استثمارات بنحو 83 مليار دولار، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على هامش فعاليات قمة المناخ كوب 27 المنعقدة في مدينة شرم الشيخ.