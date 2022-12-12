والدة طارد الهكسوس .. معرض لمجموعة من حلي الملكة "إياح حتب"

بمناسبة الاحتفال بتسليم ١٧٦ عملة أثرية لكل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية العراقية و جمهورية الصين الشعبية، أقام المتحف المصري بالتحرير معرض لمجموعة من حلي الملكة "إياح حتب" من الأسرة 18، وتابوت للسيدة ايزيس ورت يعرض لاول مرة، و ذلك بمدخل المتحف المصري بالتحرير.

وأوضحت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف، أن التابوت لسيدة تدعى إيزيس ورت من عصر الأسرة ال ٢٦ ، بالإضافة إلى مجموعة من حلى الملكة "إياح حتب" تشمل قلادة عريضة من الذهب زُينت نهايتها برأس صقر، وسلسلة من الذهب بها جعران مطعم باللازورد والتي تعد أحد أجمل قطع الحلي من بداية عصر الأسرة 18، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأساور المصنوعة من الذهل منها المطعم باللازورد، والعقيق والفيروز والزجاج الملون، وأساور أخري من الخرز من الذهب والأحجار النصف كريمة. كما تشمل القطع مرآة مصنوعة من الذهب والبرونز ذات مقبض من خشب الأَرز المطعم بالذهب، ويد مروحة من الخشب المغطى بالذهب وعليها مناظر تعبد للملك كامس.



وأضافت أن القطع المعروضة ترجع إلى بداية عصر الدولة الحديثة حوالى 1550 ق.م ، وكان قد عُثر عليها عالم الآثار مارييت في مقبرة الملكة "إياح حتب" بمنطقة ذراع أبو النجا بالأقصر عام 1859.



و يذكر أن الملكة "إياح حتب" هي زوجة الملك سقنن رع الثانى الذي بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس، وأم كل من الملك كامس والملك أحمس الذى استكمل الحرب ضد الهكسوس واستطاع طردهم من مصر وتأسيس الأسرة 18.



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