عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

والدة طارد الهكسوس .. معرض لمجموعة من حلي الملكة "إياح حتب"

حلي الملكة إياح
حلي الملكة "إياح حتب"

بمناسبة الاحتفال بتسليم ١٧٦ عملة أثرية لكل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية العراقية و جمهورية الصين الشعبية، أقام المتحف المصري بالتحرير معرض لمجموعة من حلي الملكة "إياح حتب" من الأسرة 18، وتابوت للسيدة ايزيس ورت يعرض لاول مرة، و ذلك بمدخل المتحف المصري بالتحرير.

وأوضحت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف، أن التابوت لسيدة تدعى إيزيس ورت من عصر الأسرة ال ٢٦ ، بالإضافة إلى مجموعة من حلى الملكة  "إياح حتب" تشمل قلادة عريضة من الذهب زُينت نهايتها برأس صقر، وسلسلة من الذهب بها جعران مطعم باللازورد والتي تعد أحد أجمل قطع الحلي من بداية عصر الأسرة 18، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأساور المصنوعة من الذهل منها المطعم باللازورد، والعقيق والفيروز والزجاج الملون، وأساور أخري من الخرز من الذهب والأحجار النصف كريمة. كما تشمل القطع مرآة مصنوعة من الذهب والبرونز ذات مقبض من خشب الأَرز المطعم بالذهب، ويد مروحة من الخشب المغطى بالذهب وعليها مناظر تعبد  للملك كامس.

وأضافت أن القطع المعروضة ترجع إلى بداية عصر الدولة الحديثة حوالى 1550 ق.م ، وكان قد عُثر عليها عالم الآثار مارييت في مقبرة الملكة "إياح حتب" بمنطقة ذراع أبو النجا بالأقصر عام 1859.

و يذكر أن الملكة "إياح حتب" هي زوجة الملك سقنن رع الثانى الذي بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس، وأم كل من الملك كامس والملك أحمس الذى استكمل الحرب ضد الهكسوس واستطاع طردهم من مصر وتأسيس الأسرة 18.
 

Ahhotep-1043
Ahhotep-1043
Iahhotep
Iahhotep
4725 Iahhotep
4725 Iahhotep
Ahhotep-1624
Ahhotep-1624
Ahhotep-1414
Ahhotep-1414
إياح حتب المتحف المصري بالتحرير المملكة العربية السعودية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة حمرا وحشيش.. عزم أصدقاءه بمنزله فانتهت بحفلة في أحضان زوجته| القصة الكاملة

البيضة بجنيه والفرخة بـ 10 والزيت والمكرونة مجانا .. ماذا يفعل التجار؟

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

إعلان أسعار السلع.. قرارات جديدة وعقوبات رادعة لغير الملتزمين

أول تعليق لـ خالد الغندور على مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

رفضت تتزوجه فنشر صورها عارية.. تفاصيل جديدة في فضيحة السوشيال ميديا بالصف

صدمة للزمالك.. خبير لوائح يفجر مفاجأة: كهربا يستطيع اللعب دون دفع الغرامة

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

بشرى سارة للجماهير..إذاعة مباريات نصف نهائي كأس العالم عبر بين سبورت المفتوحة

لماذا ناقصة عقل ودين ؟.. علي جمعة: لـ 5 أسباب أبرزها جمالها

كله بسببهم.. زوج للقاضى: أسرة زوجتي غشونى وأخفوا عنى مرضها

هل سيطر الفراعنة على إسبانيا.. لغز أثر مصري مذهل حير العلماء

حصاد الأزهر في 2022.. جولات عالمية وقرارات مهمة للإمام الأكبر

وزير السياحة: نحافظ على آثار مصر والدول الأخرى من عمليات السرقة والتهريب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

43% من مرضى السكتة الدماغية أبلغوا عن نفس الأعراض قبل أسبوع من الحدث

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الجرجير يوميا؟

بملابس ملفتة.. ميريهان حسين تثير جدلا بأنوثتها

دراسة: صوت المرأة يشتت ذهن الرجل

فيديو

تقسيم اليوم الدراسي لـ 3 فترات.. 7 توصيات مهمة من تعليم الشيوخ

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

بسبب تهديد بوجود قنبلة.. إلغاء حفل نجمة عالمية مشهورة |فيديو

صلوا في بيوتكم .. أمطار غزيرة بمكة المكرمة وتحذيرات عاجلة من السلطات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ