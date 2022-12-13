سفير الاتحاد الأوروبى يكرم محافظ القاهرة بالحفل الختامي لإنهاء مشروعات البنية التحتية

شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في الحفل الختامي لإنهاء مشروعات البنية التحتية pip بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والتي تمت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى Giz والهيئة العامة للتخطيط العمراني( وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ) وصندوق التطوير الحضري بمنحة تمويلية من الاتحاد الأوروبي .



وشهد الحفل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وم. خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية وم . توبياس جيرلاخ منسق قطاع التنمية الحضرية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى ، وسفيرى ألمانيا والاتحاد الأوربى بالقاهرة .

وقبل بدء الحفل تفقد المحافظون معرضًا للمشروعات التى تم تنفيذها للمحافظات الثلاث فى قطاعات التطوير العمرانى ، والتعليم والصحة ، والبنية التحتية ، والشباب والتنقل وقطاع المبادرات المحلية والقطاع الخدمى .

يذكر أنه تم تنفيذ عدد من مشروعات المنحة بأحياء عين شمس والمطرية وعزبة النصر بالبساتين وشملت تطوير شبكة المياه والصرف الصحى، وتوريد معدات طبية واثاث ،ومعدات مدرسية، ورصف وإنارة عدة شوارع بالأحياء الثلاث ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وفى نهاية الحفل سلم سفير الاتحاد الأوروبى درع تكريم لمحافظ القاهرة تقديرًا للتعاون المثمر بين الجانبين .