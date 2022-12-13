هل بلع لسانه؟.. كرة القدم بمطروح تكشف أسباب وفاة لاعب بالقسم الثالث

كشف كابتن عطا الله رزق رئيس منطقة مطروح لكرة القدم سبب وفاة لاعب نادى مطروح سامى سعيد خلال مباراة كرة القدم بالقسم الثالث بين فريق مطروح والسلوم.



وأكد في تصريح خاص لصدى البلد أن سبب وفاة اللاعب سامي تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة بسبب ابتلاع لسانه.



وأشار رزق إلى أن التقرير الطبي الصادر من مستشفى مطروح العام أفاد بأن أسباب الوفاة تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة وهبوط حاد في الدورة الدموية بسبب ابتلاع لسانه.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة يتابع الحادث منذ وفاة اللاعب مضيفًا أن اللاعب توفي في الدقائق الأخيرة من المباراة وتم نقله الى مستشفى مطروح العام ووقع مفتش الصحة الكشف الطبي على اللاعب.