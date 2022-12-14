مونديال قطر يشهد على نهاية أساطير كرة القدم في كأس العالم

شهدت بطولة كأس العالم 2022، المقامة في دولة قطر، نهاية العديد من الأساطير في رحلتهم مع منتخب بلادهم.

تُعد الأسماء الأبرز في بطولة كأس العالم 2022، والذي يعتبر هذا المونديال كان الأخير بالنسبة لهم، كلا من الأورجوياني لويس سواريز، البرتغالي بيبي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الكرواتي لوكا مودريتش، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبولندي ليفاندوفسكي، والويلزي جاريث بيل والألماني مانويل نوير، والفرنسي كريم بنزيما وأخيراً الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

البداية كانت مع لويس سواريز الذي ودع مونديال قطر مع منتخب بلاده من دور المجموعات بعدما كان يتبقى لهم هدف وحيد فقط يفصلهم عن الصعود إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.

وودع البرتغاليين بيبي وكريستيانو رونالدو بطولة كأس العالم 2022، على يد المغرب، بعد الخسارة بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور ربع النهائي.

بينما ودع جاريث بيل البطولة مع منتخب ويلز من دور المجموعات مبكراً، شأنه شأن الحارس مانويل نوير، الذي تأهل منتخب اليابان على حسابهم من دور المجموعات.

كما ودع الإسباني سيرجيو بوسكيتس بطولة كأس العالم، على حساب المغرب أيضاً، بعد الخسارة من أسود الأطلس في دور ثمن النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 2 /0.

بينما ودع ليفاندوفسكي البطولة من دور الـ 16 أمام فرنسا، بنتيجة 3 /1، في المباراة التي شهدت تسجيله هدفاً من ركلة جزاء.

وأخيراً أقصى ليونيل ميسي، لوكا مودريتش نجم وسط كرواتيا، من دور نصف النهائي بعد الفوز عليه بنتيجة 3 /0، ومازال مستمر في البطولة حتى النهائي ألا أنها هي البطولة الأخيرة له في مسيرته الدولية.

وبالنظر إلى أعمار هؤلاء اللاعبين الأساطير، نجد أنهم في منتصف الثلاثينيات فعند المشاركة في البطولة القادمة من كأس العالم، البعض منهم سيكون على مشارف الأربعين والآخر في أواخر الثلاثين مما يصعب عليهم المشاركة في البطولة الأغلى في التاريخ.