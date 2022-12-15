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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ذكرى ميلاد عبلة الكحلاوي .. نموذج متميز للفكر الدعوي المستنير

صدى البلد

تحل علينا اليوم ذكرى ميلاد الداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي رحمها الله تعالى والتي وافتها المنية العام الماضي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا  . 

 الدكتورة عبلة الكحلاوي ، كانت تعمل أستاذة للفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات» ‏بجامعة الأزهر، والتحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، ‏حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ‏ذاته، وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض ‏وكلية البنات في جامعة الأزهر، وفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة ‏المكرمة.

‏وعُرفت الدكتورة عبلة الكحلاوي بأنها من أهل العلم والبر والخير رحمها الله وقدمت الكثير لطلبة العلم وللفقراء والمحتاجين، وكانت رحمها الله تُدرس للنساء في المسجد الحرام على مدار عامين يوميًا بعد صلاة المغرب وذلك أثناء رئاستها لقسم الشريعة في مكة المكرمة، وبعد عودتها لمصر وبجانب عملها الأكاديمي كانت تلقي دروسًا بالجامع الأزهر الشريف، وبعض المساجد الأخرى، كما أسست واحدة من أكبر الجميعات الخيرية في مصر وهي جميعة "الباقيات الصالحات" لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر.
وقدمت الدكتورة عبلة الكحلاوي نموذجًا متميزًا في الفكر الدعوي المستنير وكانت نموذجًا يحتذى به ويمثل قدوة طيبةً، وينشر «صدى البلد» في هذا التقرير رحلتها الدعيوة في البرامج الدينية.

زوج الدكتورة عبلة الكحلاوي

تزوجت من اللواء مهندس محمد ياسين بسيوني، أحد شهداء حرب أكتوبر، والذي كان علامة مميزة فيها، حيث كان من ضمن الخمسة مهندسين الذين سافروا إلى ألمانيا لإحضار المواسير اللازمة لتفجير خط بارليف بشكل سري، وساهم في تدميره وتحقيق نصر أكتوبر العظيم ، وأنجبت منه، وكانت تشيد الدكتورة عبلة الكحلاوي بأخلاقه الرفيعة، مؤكدة أنه كان عصاميا وحنونا وكان هدية من الله لها، وساعدها في تكملة دراستها والحصول على الماجستير والدكتوراه، وأنجبت منه 3 بنات، وهن «مروة» و«رودينا» و«هايدى»، وعندما توفي كانت صدمة مفزعة لها.

 

 

 

 

 

 

 

عبلة الكحلاوي ذكرى ميلاد عبلة الكحلاوي جمعية الباقيات الصالحات

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