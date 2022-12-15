الكرملين: بوتين يحدد رد روسيا على وضع سقف لسعر النفط خلال أيام

أعلن الكرملين، اليوم الخميس في بيان له، أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين سيحدد رد روسيا على وضع سقف لسعر النفط خلال أيام.

وأضاف الكرملين: "سنصدر مرسوما رئاسيا بشأن الإجراءات الأوروبية لتحديد سقف أسعار النفط الروسي".

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن موقف روسيا من محاولة فرض سقف أسعار على النفط الروسي، لم يتغير.

وأضاف نوفاك في تصريات إعلامية، أن روسيا ستبيع منتجات النفط والمشتقات النفطية فقط للبلدان التي ستعمل وفقا لظروف السوق، حتى إذا كان ذلك سيتطلب تقليل الإنتاج.

وأكد نوفاك أن فرض سقف لأسعار النفط غير مقبول، وروسيا لن تبيع نفطها للدول التي تطبق هذا القرار.

وأوضح أن: "روسيا تدرس آليات تسمح لها بتجنب بيع النفط للدول التي تفرض سقف الأسعار. وهي ستبيع النفط ومشتقاته فقط وفق قواعد السوق".

ونوه نائب رئيس الحكومة الروسية بأن، دول "أوبك+"، جددت التأكيد على القرار القديم بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.