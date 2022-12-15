هل تضاف مادة الدين للمجموع؟ | التعليم تحسم الجدل

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية حية، حيث حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن ضرورة الاهتمام بـ مادة التربية الدينية واعتبارها مادة أساسية تضاف للمجموع لطلاب المدارس.

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مادة التربية الدينية مادة أساسية بحكم الدستور المصري، وبنص قانون التعليم 139 لعام 1981 .

وقالت الوزارة: لقد نص القانون المذكور أيضا على أن المادة لا تضاف درجاتها لمجموع الطالب، لذا فمسألة إضافتها للمجموع هو قرار لابد أن يكون تشريعيا وهذا يخص مجلس النواب، وليس قرارا تنفيذيا من اختصاص وزارة التربية والتعليم.

وأضافت : لكن نطمئن الجميع بأن الاهتمام بـ مادة التربية الدينية في ازدياد، من حيث تطوير المنهج وطباعة الكتاب والأنشطة المصاحبة، وتدريب المعلمين.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من منشورات تزعم إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الحالي 2022/ 2023.