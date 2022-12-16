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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماهر همام : الأهلي في حاجة لمهاجم سوبر.. وأتمنى ضم لاعب الترجي

صدى البلد

أكد ماهر همام نجم الأهلي السابق، أن هناك سوء حظ غريب يواجه بيرسي تاو مع الأهلي في الفترة الأخيرة، ومارسيل كولر المدير الفني لن يتحمل كثرة غيابات اللاعب الذي شارك في مباريات قليلة.

وقال همام في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "الأهلي غير محظوظ في اللاعبين الأفارقة، بيرسي لاعب جيد، والفريق في حاجة لمهاجم سوبر، أتمنى من لجنة التخطيط سرعة ضم بديل، هناك ترشيحات عديدة من أنجولا وجنوب افريقيا للاعبين آخرين، وهذا هو الاحتراف الأهلي لن يصبر كثيرا".

وأضاف: "محمد مجدي أفشة (قالب وشه) وتأثر بشكل نفسي كبير منذ تواجد كيروش في منتخب مصر واستبعاده وقتها، وكولر يريد لاعبين جاهزين ومؤثرين، صانع الألعاب مركز حيوي داخل الفريق، وأنا مؤيد لرحيله، ولدينا بدائل عديدة مثل برونو سافيو".

وأكمل: "محمد محمود وعمار حمدي من اللاعبين البدلاء في مركز صانع الألعاب".

وزاد: "محمود حمادة لاعب فاركو، ومروان عطية لاعب الاتحاد من أفضل اللاعبين الذين اتمنى ضمهم للأهلي، لكن أتمنى ضم محمد علي بن رمضان لاعب الترجي، والأهلي ينظر للخارج بصفة عامة".

وأوضح، أن مواجهة الأهلي ضد فيوتشر ستكون صعبة للغاية، في وجود علي ماهر المدرب المميز، لكن أتوقع فوز الفريق الأحمر.

وأتم: "اتوقع فوز الأهلي في ظل الثقة التي اكتسبها اللاعبين والجهاز الفني، والفريق قدم أداءً مميزًا خلال الفترة الماضية".

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