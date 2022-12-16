العروض تنهال لخطف لاعب وسط الزمالك

كشف مصدر مقرب من سيف جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تلقي الاعب عروض من قبل أندية البنك الأهلي والاتحاد السكندري وفيوتشر لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأتي ذلك بخلاف العرض الذي تلقاه اللاعب من نادي بيراميدز في وقت سابق، ويشارك سيف جعفر مع الأبيض على فترات في الموسم الحالي.

ينتظم اليوم الخميس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة البنك الأهلي المقبلة المقرر لها غدا الجمعة في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق تدريبه الختامي في الرابعة عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على أن يختار بعدها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قائمة الأبيض لخوض المباراة.