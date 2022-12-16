عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء الخميسي تتجول في شوارع روما بإطلالة جريئة

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

تألقت الفنانة لقاء الخميسي في إطلالة جديدة من روما، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وظهرت لقاء الخميسي فى شوارع روما بهوت شورت جينز وتيشرت ابيض مع كوتشي رياضي وشعر منسدل على ظهرها ومكياج ناعم. 

أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

IMG_٢٠٢٢١٢١٦_١٤٤١٥١
IMG_٢٠٢٢١٢١٦_١٤٤١٥١

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بالدور التمهيدي .. موعد أول مباراة لـ الأهلي في مونديال الأندية

استغل خوفها.. صيدلي بالقاهرة ينشر فيديو لفتاة عارية علي مواقع إباحية.. تفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

32 فريقا.. فيفا يعلن تعديل نظام كأس العالم للأندية.. اعرف الموعد

صدمة لعشاق الأحمر.. بند غامض يهدد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

بالأحمر.. ياسمين الخطيب تتألق بإطلالة جريئة.. شاهد

زوجة أحمد السقا تتذكر والدها محمد الصغير بكلمات مؤثرة

كلوي كاردشيان تخطف الأنظار بلإطلالة أنيقة بالأبيض.. شاهد

بفستان فوشيا.. لاميتا فرنجية تتألق في أحدث جلسة تصوير |صور

رابطة الأندية.. محمد الشناوي أفضل لاعب في الجولة الرابعة من الدوري

دنيا بطمة تثير الجدل بأنوثتها.. شاهد

بالأسود.. مها الصغير تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

بالعباءة والحجاب.. هلا السعيد تؤدي مناسك العمرة

ترشيحاتنا

التخريب مساس بأمن الوطن.. بيان عاجل من الديوان الملكي الأردني حول احتجاجات أمس

مقابل الريال والدولار .. أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 16-12-2022

قنوات مفتوحة.. طريقة مشاهدة نهائي المونديال بين فرنسا والأرجنتين على نايل سات

تبًا للي ما يحب مصر .. شاب أردني يروي شهامة سائق تاكسي

موعد مباراة المغرب وكرواتيا والقتوات المجانية الناقلة في كأس العالم 2022

اللوائح تحسم موقف الأهلي من المشاركة في كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان غريب.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بظهورها| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. حقيقة أضرار الكاتيل وعلاقته بتلف الكبد والكلى.. الشطاف في قطر يشعل السوشيال ميديا

تصميم مختلف وجرئ.. درة بإطلالة تثير ضجة

يحارب الفيروسات والكوليسترول.. نوع شائع من التوابل يقاوم أخطر الأمراض

فيديو

الأهلي في كأس العالم للأندية | اِعرف التفاصيل وموعد نسخة 2023

كل ما تريد معرفته عن المستندات المطلوبة لترخيص المحال طبقا للقانون الجديد/ فيديو جراف

نجوم الترند.. طلاق غادة عبد الرازق يثير ضجة وتطورات حالة رامي جمال

انفجار في تركيا وحريق بفرنسا.. الكوارث تطارد عدة دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ