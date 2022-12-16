لقاء الخميسي تتجول في شوارع روما بإطلالة جريئة

تألقت الفنانة لقاء الخميسي في إطلالة جديدة من روما، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت لقاء الخميسي فى شوارع روما بهوت شورت جينز وتيشرت ابيض مع كوتشي رياضي وشعر منسدل على ظهرها ومكياج ناعم.

أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.