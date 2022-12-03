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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط الطبيعة.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

لقاء الخميسى
لقاء الخميسى

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها ومحبيها صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وأطلت لقاء بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت توب باللون الرمادى، ونسقت أسفله بنطال طويل بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل للخلف.

IMG_٢٠٢٢١٢٠٣_١٥٤٨٥٢
IMG_٢٠٢٢١٢٠٣_١٥٤٨٥٢


أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

لقاء الخميسي إطلالة انيقة صورة جديدة وسط الطبيعة أجازة مفتوحة تخطف انظار متابعيها

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