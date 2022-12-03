وسط الطبيعة.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها ومحبيها صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وأطلت لقاء بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت توب باللون الرمادى، ونسقت أسفله بنطال طويل بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل للخلف.

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أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.