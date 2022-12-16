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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: آن الآوان لإغلاق ملف الحبس الاحتياطي بالكامل

عصام شيحة، عضو المجلس
عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

قال عصام شيحة، المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه آن الأوان لنغلق ملف الحبس الاحتياطي بالكامل، وعودته إلى ما كان عليه، وألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 6 أشهر.

وأضاف حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المحبوسين لمدد طويلة على ذمة قضايا موجه لهم فى ثلاث تهم رئيسية، وهي الانضمام لجماعة إرهابية أو تحقيق أهداف جماعة إرهابية أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.


وتابع أننا نريد العودة بالحبس الاحتياطي 6 شهور وليس عامين، وألا يتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة".

وأشار: "أعتقد أن المشرع المقدم في البرلمان سيعود لـ6 شهور، وبمجرد تعديل قانون الإجراءات الجنائية، نكون أغلقنا ملف الحبس الاحتياطي دون عبء على الدولة أو مؤسسة الرئاسة، أو لجنة العفو”.

عصام شيحة المجلس القومى لحقوق الإنسان حقوق الإنسان ملف الحبس الاحتياطي جماعة إرهابية

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