مدبولي: التقنيات الحديثة وتأهيل الشباب تجعل مصر قادرة على تنفيذ المشروعات العملاقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن احتياجات الدولة من طلمبات أرقام هائلة سنويًا تتراوح بين 2500 لـ 3000 طلمبة سنويًا، مشيرًا إلى هذه الطلمبات كان يتم استيرادها سابقًا، معقبًا: “ ولكم أن تتخيلوا العبء الدولاري اللي ممكن يبقى علينا”.



وأكد “مدبولي" خلال كلمته بمؤتمر صحفي أذاعته فضائية ”اكسترا نيوز" أثناء افتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات بحلوان، :"لازم الصناعة دي تكون عندنا"، لافتًا إلى أهمية التقنيات الحديثة وتأهيل الشباب وامتلاك هذه النوعية من المصانع في جعل الدولة المصرية قادرة على الإنطلاق وتنفيذ المشروعات العملاقة.



وأضاف رئيس الوزراء هذا الصرح الجديد يحتوي على أحدث وأعقد الماكينات التي وصلت إليها التكنولوجيا العالمية في تصنيع كافة مكونات العديد من الأشياء على رأسها مضخات وترمبات المياه المستخدمة في محطات تنقية المياه ومحطات الصرف الصحي ومحطات الصرف الصناعي.