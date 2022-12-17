أندرويد أو ويندوز.. خطوات بسيطة لاستخدام FaceTime لمكالمات الفيديو

لطالما كان تطبيق مكالمات الفيديو الشهير FaceTime هو تطبيقا مخصصا لهواتف آيفون لسنوات طويلة، ولكن منذ العام الماضي قررت شركة آبل لإتاحته لعدد أكبر من المستخدمين، ومنحت مستخدمي هواتف أندرويد وأجهزة كمبيوتر ولاب توب ويندوز إمكانية استخدامه.

وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد وأجهزة ويندوز بدء مكالمات FaceTime ، لكن يمكنهم المشاركة فيها، حيث يجب أن يرسل مستخدم أجهزة آبل رابط FaceTime إلى المستخدمين الذين لا يمتلكون أيًا من أجهزة آبل.

وبحسب موقع Android Police فإن هناك عدد من الخطوات البسيطة التي تمكن مستخدمي هواتف أندرويد وأجهزة ويندوز من استخدام تطبيق FaceTime ، ولكن مع الالتزام بشرط أن يكون المستضيف يحمل هاتف آيفون أو جهازا من أجهزة آبل ومثبت عليه تطبيق FaceTime لمكالمات الفيديو :

يفتح المرسل تطبيق FaceTime وينقر على إنشاء رابط

FaceTime لمكالمات الفيديو

يقوم المرسل بارسال الرابط يشارك الرابط مع الطرف باستخدام هاتف أندرويد أو جهاز ويندوز

FaceTime لمكالمات الفيديو

يتلقى المستخدم الرابط وينقر عليه لتشغيل FaceTime web على المتصفح الافتراضي لجهازه.



قم بإدخال جهاز الاستقبال اسمه ، والنقر على "متابعة" ، ثم النقر على "انضمام".

FaceTime لمكالمات الفيديو

يتم إخطار المرسل بأن شخصًا ما يريد الانضمام عبر رابط FaceTime الذي أنشأه .



يجب الضغط على الإشعار المنبثق للانتقال إلى تطبيق FaceTime على نظام iOS، ثم بعد ذلك ، ينقر المرسل على x الشخص أو الأشخاص الذي سيتواصل معهم للسماح للطرف الآخر بالدخول ، ثم ينقر المرسل على الزر الأخضر على اليمين

FaceTime لمكالمات الفيديو

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