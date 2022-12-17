عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أندرويد أو ويندوز.. خطوات بسيطة لاستخدام FaceTime لمكالمات الفيديو

FaceTime لمكالمات
FaceTime لمكالمات الفيديو

لطالما كان تطبيق مكالمات الفيديو الشهير FaceTime هو تطبيقا مخصصا لهواتف آيفون لسنوات طويلة، ولكن منذ العام الماضي قررت شركة آبل لإتاحته لعدد أكبر من المستخدمين، ومنحت مستخدمي هواتف أندرويد وأجهزة كمبيوتر ولاب توب ويندوز إمكانية استخدامه. 

وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد وأجهزة ويندوز بدء مكالمات FaceTime ، لكن يمكنهم المشاركة فيها، حيث يجب أن يرسل مستخدم أجهزة آبل رابط FaceTime إلى المستخدمين الذين لا يمتلكون أيًا من أجهزة آبل. 

هتغنيك عن شراء آيفون.. حيلة بسطية لتوصيل Airpods بهاتف أندرويد

تتفوق على آيفون .. سامسونج بإصدارات حصرية من معالج SnapDragon في 2023

أسرع 14 مرة من آيفون.. شاومي تتفوق على أبل وسامسونج بهاتف جديد

هل يصبح شراؤه مستحيلا؟.. تسريب سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 15 Ultra

وبحسب موقع Android Police فإن هناك عدد من الخطوات البسيطة التي تمكن مستخدمي هواتف أندرويد وأجهزة ويندوز من استخدام تطبيق FaceTime ، ولكن مع الالتزام بشرط أن يكون المستضيف يحمل هاتف آيفون أو جهازا من أجهزة آبل ومثبت عليه تطبيق FaceTime لمكالمات الفيديو : 

 

يفتح المرسل تطبيق FaceTime وينقر على إنشاء رابط 

 FaceTime لمكالمات الفيديو  

يقوم المرسل بارسال الرابط يشارك الرابط مع الطرف باستخدام هاتف أندرويد أو جهاز ويندوز 

 FaceTime لمكالمات الفيديو  

 يتلقى المستخدم الرابط وينقر عليه لتشغيل FaceTime web على المتصفح الافتراضي لجهازه.


قم بإدخال جهاز الاستقبال اسمه ، والنقر على "متابعة" ، ثم النقر على "انضمام".

 FaceTime لمكالمات الفيديو  

يتم إخطار المرسل بأن شخصًا ما يريد الانضمام عبر رابط FaceTime الذي أنشأه .


يجب الضغط  على الإشعار المنبثق للانتقال إلى تطبيق FaceTime على نظام iOS، ثم بعد ذلك ، ينقر المرسل على  x الشخص أو الأشخاص الذي سيتواصل معهم للسماح للطرف الآخر بالدخول ، ثم ينقر المرسل على الزر الأخضر على اليمين 

 FaceTime لمكالمات الفيديو  

 .

 

FaceTime تطبيق FaceTime FaceTime لمكالمات الفيديو هواتف آيفون هواتف اندرويد شركة ابل اجهزة ويندوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت تبكي أثناء الغسل.. تفاصيل تكشفها صديقة قتيلة بورسعيد

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

إصابة بالجمجمة وقطع الأذن اليمنى.. ملحن شهير يتعرض لحادث خطير بسبب الجاكوزي

لم يطلب تخفيض الدعم|4 إجراءات حددها صندوق النقد بعد الموافقة على القرض

موقف بي إن سبورتس من إذاعة مباراة المغرب وكرواتيا على القناة المفتوحة

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس القاهرة

احنا الأحق.. حقيقة خطاب زملكاوي للفيفا يطالب باستبعاد الأهلي من كأس العالم للأندية

شكرًا يا أسود.. كرواتيا تفوز بالبرونزية والمغرب رابع كأس العالم 2022

ترشيحاتنا

نجم المغرب: التواجد بين أول 4 منتخبات بكأس العالم أمر يدعو للفخر

متعودة على كدا | نضال الأحمدية تهاجم هيفاء وهبي .. وخايفة من أصالة

برونزية ببريق ذهبي.. تعليق مثير من مدرب كرواتيا بعد الفوز على المغرب

أول تعليق من «الركراكي» بعد فشل المغرب في التتويج ببرونزية مونديال قطر

شالوا اسمي.. وزير الشباب والرياضة الأسبق يحرج نادي الزمالك

شحاتة يدعو الشباب للإقبال على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم خيالي.. اعرف سعر فستان ميان السيد| مش هتصدق

مخاطر عالية جدا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكبدة النيئة

مهمة في الشتاء.. مشروبات خارقة لرفع المناعة سريعا

مكون رخيص موجود بكل بيت يحمي من السرطان وأمراض القلب.. لن تتوقعه

فيديو

مطاردة بالسيارات .. القصة الكاملة للتحفظ على سعد الصغير وزوجته في الهرم

بعد استضافة المغرب للبطولة.. حقيقة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية| فيديوجراف

قبل نهائي كأس العالم.. ما سر الفيروس الغريب الذي ضرب منتخب فرنسا|فيديو جراف

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ