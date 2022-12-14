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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانات جبارة وينافس آيفون.. سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro

أطلقت شركة شاومي الصينية هواتفها العملاقة Xiaomi 13 من الفئة الرائدة من أيام قليلة، حيث تنافس الهواتف على أفضل هواتف أندرويد في الأسواق العالمية، كما رشحها عدد كبير من الخبراء للمنافسة مع هواتف آيفون، حيث جاءت الهواتف بعدد من المواصفات والإمكانات الممتازة. 

 

وبحسب موقع فإن هواتف Xiaomi 13 ضمت هاتفي Xiaomi 13 للنسخة الأساسية، وهاتف Xiaomi 13 Pro للنسخة المميزة والذي حصل على عدد من الإمكانات والتقنيات الفريدة مع تصميم أنيق، بالإضافة إلى معالج قوي للغاية من شركة كوالكوم الأمريكية، Snapdragon 8 Gen 2.        

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ويأتى Xiaomi 13 Pro  بشاشة قياس 6.73 بوصة من نوع  LTPO OLED التي تسمح بمعدلات تحديث متغيرة من 1-120 هرتز في الثانية، ودقة 3200  × 1440 بكسل، وجودة  2K ،  مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Gorilla Glass Victus ، ودعم لتقنيات + HDR10 ، و Dolby Vision، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

ويقدم Xiaomi 13 Pro  كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بعدسة واسعة بمستشعر من نوع IMX707 دقة 50 ميجا بيكسل مع ميزة OIS ،وكاميرا فائقة الاتساع  دقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرا تليفوتوجرافية دقة 50 ميجا بيكسل مع ميزة HDR، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل بدقة 1080 بيكسل.  

 

ويعمل Xiaomi 13 Pro  بمعالج من نوع  Snapdragon 8 Gen 2 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية، ورسوميات Adreno 740، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 و 512  من نوع UFS 4.0 جيجا بايت.

 

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro على بطارية 4820 مللى أمبير، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 واط، مع دعم للشحن اللاسلكي بقوة 50 واط والذي يمكنه شحن الهاتف بنسبة 100 % في غضون 36 دقيقة فقط ، و10 واط للشحن اللاسلكي العكسي .


ويبدأ سعر Xiaomi 13 Pro  من 700 يورو في الأسواق الأوروبية لأصغر نسخة أى ما يعادل حوالي 18 ألف و400 جنيه مصرى، ومن المقرر أن يتوفر في الأسواق العالمية في الفترة المقبل. 

 

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