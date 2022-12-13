بدقة 200 ميجابيكسل.. شاومي تستعد لإطلاق "ريدمي نوت 12 برو +"

تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتفها الجديد Redmi Note 12 Pro+ في الأسواق العالمية ولأول مرة في عائلة "ريدمي" كاميرا بدقة 200 ميجابيكسل وللمرة الثانية لشاومي بعد إطلاق هاتفها 12T Pro.

ريدمي نوت برو 12+

وفقا لتقرير موقع gsmarena التقني من المقرر إزاحة الستار عن شاومي ريدمي شاومي ريدمي 12 برو بلس في 5 يناير القادم ، كما أعلنت شاومي Xiaomi عن إطلاق سلسلة هواتف ريدمي نوت 12 في الهند قريبًا ولكنها لم تحدد تاربخ حتى الآن، كما أنه ليس من الواضح أي طرازات ستكون مع Pro + في القائمة كما أن هناك أيضًا إصدار شاومي ريدمي نوت 12 Discovery ، وإصدار Pro + مع قدرة على الشحن السريع بقوة شحن 210 وات، ولكن هذه الإصدارت تظل حصرية لمستهلكي الصين.

من المتوقع أن يكون هاتف شاومي ريدمي 12 برو بلس بوزن إجمالي 208 جرام وسمك 9 مم، مع واجهة مستخدم MIUI 13 مع معالج ميدياتيك Dimensity 1080 بتكنولوجيا الـ 6 نانو، مع كارت رسومات جرافيك Mali-G68 MC4، مقترن بذاكرة وصول عشوائي إما 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين على القرص الصلب 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.



أثبتت سلسلة Redmi Note من "شاومي" نجاحًا تجاريا كبيرًا منذ طرحها بالأواق سواء محلية أو عالمية، حيث تجاوزت مؤخرا الـ 300 مليون وحدة تم شحنها للأسواق الخارجية، مع 72 مليون وحدة منها مخصصة إلى الهند.

ستضيف الإصدارات الجديدة بالتأكيد إلى نجاح الطرازات القائمة حاليا ومن المتوقع أن ترفع المبيعات، لكن المواصفات الكاملة ستحتاج عدة أسابيع حتى تكون كاملة مع السعر.