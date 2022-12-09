قبل الكشف عنه رسميا.. اعرف كل مواصفات شاومي 13.. فيديو

قررت شركة شاومي Xiaomi للإلكترونيات الكشف رسميا عن سلسلة هاتفها الرائد شاومي 13 بواجهة مستخدم MIUI 14 ونظام تشغيل أندرويد 13 في 11 ديسمبر الحالي بعد أن كان مقررا أن تطلقه بتاريخ 1 ديسمبر ولكنها ألغت حفل الإطلاق في آخر لحظة، الحدث ، المقرر عقده يوم الأحد القادم، سيبدأ في الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي للصين.

وفقا للموقع التقني gsmarena سيكون الهاتف الذكي Xiaomi 13 رائدًا في فئته و يمتاز بالنحافة في الجسم وسيأتي مدعومًا بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني المقدم من شركة كوالكوم بتكنولوجيا 4 نانو ثماني النوى، و بمعالج رسومات الجرافيك Adreno 740 سيكون بجوانب مسطحة ومن ضمن خيارات الألوان المؤكدة الأزرق.

من ضمن المعلومات لأخرى حسب الموقع التقني، أن هاتف شاومي 13 سيكون بذاكرة وصول عشوائي إما 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية تتنوع حسب الإصدار إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، أما بالنسبة للشاشة فهي HDR10+ من نوع AMOLED بحجم 6.28 بوصة بدقة 1080x2400 لكل بوصة وأقصى درجة سطوع 1100 شمعة، مع شاشة حماية بزجاج مقسى جوريلا وإطار مصنوع من الألومنيوم.

بالنسبة للبطارية في شاومي 13 فهي مصنوعة من ليثيوم بوليمر سعة 4500 مللي أمبير ويدعم الشحن السلكي السريع بقوة 67 وات و الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، وتصل لـ 100% وتصبح في كامل طاقتها خلال أقل من ساعة.

يأتي هاتف شاومي 13 الذكي بثلاث كاميرات خلفية، الأولى والرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل مع فتحة عدسة واسعة f/1.9، والثانية بدقة 10 ميجابيكسل مع فتحة عدسة مقربة تيليفوتو، أما الثالثة فهي فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.4، كما أن هذه الكاميرا تدعم تصوير الفيديو بجودة 1080 بيكسل. بالنسبة للكاميرا الأمامية (السيلفي) فهي بدقة 32 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.5.

يأتي هاتف شاومي 13 بألوان الأخضر والأسود والأبيض، وسيتم الكشف عنه رسميا من قبل العلامة التجارية الصينية يوم الأحد القادم.