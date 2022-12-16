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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تتفوق على آيفون .. سامسونج بإصدارات حصرية من معالج SnapDragon في 2023

ساميونج في مواجهة
ساميونج في مواجهة آبل

قد تعتقد بأن أفضل هاتف ذكي سيتم إطلاقه خلال العام القادم سيكون في سبتمبر مع الكشف رسميا عن iPhone 15 ، ولكن  سامسونج  حزمت كل عتاد حربها لمنافسة قوية وشرسة مع منافسها الأكبر، شركة آبل، مستخدمة استراتيجية جديدة تماما تضمن لها اكتساب نقاط إضافية في 2023.

وفقا لتقرير techradar ، إن ما يجعل المنافسة بين شركات تصنيع الهواتف الذكية عملية صعبة ومعقدة هو أن العلامات التجارية المتنافسة تشتري قطع الغيار من نفس الموردين وبالتالي من الصعب على أي شركة أن تزعم التميز والتفرد وهي بنفس الأجزاء الداخلية.

على سبيل المثال خلال العام الحالي أطلقت  سامسونج  هاتفها Galaxy S22 Ultra مع معالج كوالكوم Qualcomm Snapdragon 8 وهو أفضل هاتف ذكي يمكن أن تشتريه بسعر أرخص من الآيفون وبنفس الإمكانيات القوية جدا، ومع ذلك تجد أن معالج سناب دراجون متاح في أجهزة أخرى كثيرة، والأسوأ أنه تم طرح Galaxy S22 Ultra في بعض الدول والمناطق بمعالج أقل جودة مثل Exynos.

العام القادم، سامسونج  لا تنوي المخاطرة أبدا وتركز كافة جهودها لمنافسة أكثر احتداما، لن تخاطر Samsung بأي شيء. ولن يقتصر الأمر على حصول كل أجهزة 2023 على معالج  Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 الجديدة تمامًا من الجيل الثاني، بل تقدم "سامسونج" شريحة سناب دراجون أفضل مما يستخدمه المنافسون ، مما يجعله أقوى هاتف يمكنك شراؤه. 

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تشير الشائعات إلى أن شركة “كوالكوم” ستعمل على رفع تردد التشغيل مع Snapdragon في هواتف سامسونج لمنح الأجهزة ميزة السرعة على بقية هواتف Snapdragon 8 Gen 2 المنافسة، كما ستركز على تقديم هاتفها الفلاج شيب Galaxy S23 Ultra ليكون أهم هاتف لسنة 2023، وبإمكانيات تنافس بقوة الـ iPhone 15 مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل، وهي قفزة هائلة في الوضوح.

قامت سامسونج أيضا بالتعاون مع Iridium Communications لخدمة المراسلة عبر الأقمار الصناعية لتقديم خدمات مماثلة لـ SOS للطوارئ عبر الأقمار الصناعية التي أدرجتها شركة آبل في عائلة هواتف iPhone 14.

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