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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للطبقة المتوسطة.. سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy M14 5G

Samsung Galaxy M14
Samsung Galaxy M14 5G

تستعد شركة  سامسونج  Samsung الكورية لإطلاق هاتف ذكي جديد من الفئة الاقتصادية باسم Galaxy M14 5G. 

ظهر هاتف  سامسونج  جالاكسي M14 الداعم لشبكات الجيل الخامس بالفعل على منصات Geekbench و BIS ، ما يشير إلى أنه سيتم إطلاقه قريبًا في الهند وبعدها في باقي الأسواق العالمية.

وفقا لموقع gizmochina تظهر القائمة أن الجهاز الذي يحمل رقم الطراز SM-M146B_DSN هو بالفعل Galaxy M14 5G. 

يدعم الجهاز اتصال بلوتوث 5.2 ، وفقًا لقائمة Bluetooth SIG ولكن التفاصيل التقنية الأخرى ما زالت غير مؤكدة، ومع ذلك ، فإن قائمة موقع  Geekbench تظهر بالفعل بعض مواصفات الهاتف المنتظر Samsung Galaxy M14 5G .

Samsung Galaxy M14 5G

يتم تشغيل هاتف  سامسونج  Galaxy M14 5G من خلال معالج وحدة مركزية من Exynos s5e8535 SoC ثماني النواة، والذي يمكن أن يكون من مجموعة شرائح Exynos 1330 من الجيل التالي، وفقًا لقائمة Geekbench هذه الشرائح جيدة جدا وقادرة على تقديم سرعة جيدة بالنسبة لجهاز منخفض التكلفة السعرية. 

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 توفر الشركة الكورية المزيد من الرامات وخيارات التخزين بالإضافة إلى الـ 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي المضمنة مع الجهاز. وفقًا لقائمة Geekbench ، سيتم تسليم هواتف Galaxy M14 5G بواجهة مستخدم  One UI 5.0 ونظام تشغيل أندرويد 13 مثبتًا مسبقًا.

يأتي هاتف سامسونج Galaxy M13 5G بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل بينما الكاميرا السيلفي تأتي بدقة 5 ميجابكسل، مع منفذ شحن من النوع C وماسحة ضوئية مثبتة على الجانب أيضًا.

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