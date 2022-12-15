انس هواتف سامسونج وآيفون.. موبايل رائد من موتورولا سيغير اللعبة

تستعد شركة موتورولا الأمريكية لدخول المنافسة وبقوة مع هواتف سامسونج وآيفون مع بداية العام الجديد 2023، حيث تعمل موتورولا على إصدار هاتف Moto X40 من الفئة الرائدة “فلاجشيب”، والذي سيحصل على عدد من المواصفات الجبارة تجعله واحدا من أفضل هواتف العام.

وتشير عدد من التقارير إلى أن هاتف موتورولا القادم Moto X40 سيكون بمثابة أسطورة حقيقة تقدم عددا من الميزات والتقنيات التي قلما تتواجد في هاتف ذكي مع معالج قوي للغاية بالإضافة إلى واحد من أسرع معدلات الشحن.

ولن يقتصر الأمر فقط على ذلك، ولكن سيقدم هاتف موتورولا Moto X40 سرعة كبيرة في الأداء مع ذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 12 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13.

وسيعمل هاتف موتورولا Moto X40 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يقدم نواة واحدة عالية السرعة وثلاثة نوى متوسطة وأربعة أنوية منخفضة الطاقة ، اختارت شركة كوالكوم نواة تطبيق عالية الطاقة تعمل بسرعة 3.36 جيجا هرتز ، وأربع نوى متوسطة المدى تعمل بسرعة 2.80 جيجا هرتز ، وثلاثة أنوية صغيرة مع سرعات 2.02 جيجا هرتز، وميزات لتحسين الأداء والتحكم في ارتفاع درجة الحرارة، مع تبريد جيد.

وسيحتوى هاتف موتورولا Moto X40 على بطارية عملاقة سعة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 125 واط، بالإضافة إلى معدل 68 واط للشحن اللاسلكي، حيث يعد معيار 125 واط هو الأسرع بالنسبة لهواتف موتورولا.

وسيأتي هاتف موتورولا Moto X40 بشاشة من نوع OLED قياس6.67 بوصة، حيث تقدم الشاشة جودة +Full HD مع دقة تبلغ 1،080 × 2400 بكسل وألوان 10 بت، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة، وأسرع معدل تحديث 165 هرتز في الثانية .



