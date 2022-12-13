جوال قادم من سامسونج يكتسح الأسواق ويتفوق على iPhone 14 Pro

تفصلنا أسابيع قليلة على المفاجأة الكبيرة التي من المقرر أن تفجرها شركة سامسونج الكورية الجنوبية بالإعلان عن سلسلتها الجديدة من الجوالات الرائدة Galaxy S23، والتي سيكون من بينها الجوال الأفضل Galaxy S23 Ultra، حيث سيضم عددا من المواصفات القياسية لم يحصل على أى جوال من قبل.

وبحسب موقع Tom's Guide فإن جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra سينطلق في الربع الأول من العام المقبل 2023 ، ومن المرجح في بداية شهر فبراير، مع ميزات جبارة منها الحصول على كاميرا 200 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 8 Gen 2، حيث قد يتفوق الهاتف على iPhone 14 Pro.

ويأتي جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.8 بوصة، مع جودة QHD، وسطوع 2100 شمعة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودعم +HDR10، ودقة شاشة 1440 × 3080 بكسل، مع أنيق للغاية.

وسيقدم جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra أول كاميرا رئيسية له دقة 200 ميجابكسل مع تسجيل الفيديو بجودة 8K، مع كاميرا تليفوتوجرافية بدقة 10 ميجابكسل، مع كاميرا مقربة دقة 10 ميجا بيكسل بتقريب 3x احترافي وأخرى دقة 12 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل.

وسيعمل جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع نواة واحدة عالية السرعة وثلاثة نوى متوسطة وأربعة أنوية منخفضة الطاقة ، اختارت شركة كوالكوم نواة تطبيق عالية الطاقة تعمل بسرعة 3.36 جيجا هرتز ، وأربع نوى متوسطة المدى تعمل بسرعة 2.80 جيجا هرتز ، وثلاثة أنوية صغيرة مع سرعات 2.02 جيجا هرتز، وميزات لتحسين الأداء والتحكم في ارتفاع درجة الحرارة، مع تبريد جيد.

وسيحصل جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra على ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت و 12 جيجابايت، وضعف مساحة تخزين iPhone 14 Pro مع 256 جيجابايت كحد أدنى، حيث يبدأ كل من Galaxy S22 Ultra و iPhone 14 Pro Max من 128 جيجابايت.

وسيحتوي جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الثانية، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، بالإضافة إلى تحسينات كبيرة في التصميم والإضاءة، مع عدد من الألوان الجديدة.