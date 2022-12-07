للشباب والفئة المتوسطة.. هاتف جديد من موتورولا | مواصفات Moto G13

يبدو أن شركة موتورولا تستعد لإطلاق هاتف جديد من فئة G للفئة الشبابية والمتوسطة، حيث كشفت تقارير أن الشركة تعمل بالفعل على إطلاق هاتف Motorola Moto G13 في الفترة القليلة المقبلة، مع عدد من المواصفات المتميزة، وأيضًا سعر مناسب للغاية.

وبحسب موقع 91mobiles فإن هاتف موتورولا Motorola Moto G13 تم رصده على عدد من المنصات المختلفة، كما حصل على شهادتي NBTC وBIS تمهيدا للإطلاق، كما سيأتي الهاتف مع دعم تقنية الجيل الرابع 4G.

وفقا للموقع فإن هاتف موتورولا Motorola Moto G13 سيحصل على شاشة من نوع AMOLED، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية، مع مقاومة للمياه والغبار، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى تصميم أنيق.

وسيعمل هاتف موتورولا Motorola Moto G13 بمعالج من نوع Snapdragon 732G من شركة كوالكوم الأمريكية، وذلك في للإصدار العالمي، أما بالنسبة للإصدار الهندي فسيأتي الهاتف مع معالج MediaTek Helio G99 من شركة ميديا تيك.

وسيحتوي هاتف موتورولا Motorola Moto G13 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C، مع نظام التشغيل Android 13، كما من المرجح أن يتم إطلاق الهاتف خلال الربع الأول من العام المقبل 2023.