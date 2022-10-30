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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تدخل المنافسة بهاتفها الرائد Moto X40 .. المواصفات الكاملة

موتورولا تدخل المنافسة
موتورولا تدخل المنافسة بهاتفها الرائد Moto X40

يبدو أن شركة موتورولا ستدخل المنافسة الفترة القادمة بهاتف جديد من الفئة الرائدة ، حيث سينطلق الهاتف تحت اسم Moto X40، وسيحصل على عدد من المواصفات الجبارة أبرزها أفضل معالج أندرويد في 2023 .

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف موتورولا Moto X40 سيأتي بشاشة من نوع OLED قياس6.67 بوصة، حيث تقدم الشاشة جودة  +Full HD مع دقة تبلغ 1،080 × 2400 بكسل وألوان 10 بت، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة، وأسرع معدل تحديث 165 هرتز في الثانية .

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وسيقدم هاتف موتورولا Moto X40 كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية ستأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا تيليفوتوجرافية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة السرعة دقة 12 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 60  ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

هاتف موتورولا Moto X40

وسيعمل هاتف موتورولا Moto X40  بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية،، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13.

وسيحتوى هاتف موتورولا Moto X40 على بطارية عملاقة سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 68 واط، ومن المتوقع أن يتم إصدار الهاتف في نهاية العام ، أو مع بداية العام المقبل 2023 .   

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