بخصم 35%.. أشتري سامسونج جالاكسي تاب A8 الاقتصادي

تقوم شركات التجارة الإلكترونية بتخفيضات كبيرة على منتجاتها مع اقتراب نهاية العام، ومن بينهما خصم 35% على الجهاز اللوحي سامسونج جالاكسي تاب A8.

يطرح موقع أمازون الولايات المتحدة الأمريكية SAMSUNG Galaxy Tab A8 للبيع بسعر 174 دولار أمريكي فقط أي ما يعادل 4319 جنيه مصري، وهو سعر مغر جدا بالنسبة لإمكانياته الكبيرة.

وفقا لموقع gsmarena، يأتي الجهاز اللوحي Samsung Galaxy Tab A8 بنظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم One UI 3 مع وزن إجمالي 508 جرام وسمك 6.9 مم.

Samsung Galaxy Tab A8

يتم تشغيل جهاز Samsung Galaxy Tab A8 بواسطة معالج Unisoc Tiger T618 بتكنولوجيا 12 نانو وهو ثماني النواة تردد 2 هرتز مع معالج رسومات جرافيك Mali G52 MP2 ويدعم اتصال شريحتين من نوع نانو SIM.

يقترن المعالج بذامرة وصول عشوائي 3 جيجابايت مع 32 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلي على القرص الصلب ويمكن زيادة مساحة التخزين والاحتفاظ بكل صورك وفيديوهاتك من خلال إضافة شريحة ميموري microSDXC.

يأتي جهاز Samsung Galaxy Tab A8 مع شاشة قياس 10.5 بوصة بدقة وضوح (1200x1920) مع كثافة بيكسلات 216 بيكسل لكل بوصة، الشاشة من نوع TFT LCD، مع بطارية سعة 7040 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقوة 15 وات ولا يمكن إزالتها.

بالنسبة للكاميرا فهو بكاميرا رئيسية خلفية بدقة 8 ميجابيكسل وتدعم التصوير الفيديو بجودة 1080 ميجابيكسل و30 إطار في الثانية، مع كاميرا أمامية سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل.

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