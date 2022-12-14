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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هل يصبح شراؤه مستحيلا؟.. تسريب سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 15 Ultra

هاتف آيفون iPhone
هاتف آيفون iPhone 15 Ultra

بعد التغييرات الكبرى التي شهدتها هواتف iPhone 14 والزيادة الكبيرة في معدل أسعارها، يبدو أن سلسلة هواتف iPhone 15 ستأتي مع تغييرات أكبر وزيادة كبيرة في السعر، الأمر الذي قد يعد صادما بالنسبة للكثيرين الذين يتوقون إلى شراء هذه الهواتف العام المقبل 2023. 

 

وكشفت تسريبات السعر المحتمل لهاتف iPhone 15 Ultra والمقرر أن يكون الهاتف الأكثر تميزا في السلسلة مع تغيير اسمه بدلا من iPhone 15 Pro Max، حيث سيبدأ سعر هاتف iPhone 15 Ultra من 1300 دولار أى ما يعادل حوالي 32 ألف جنيه مصري - وهذا السعر بالطبع لن يكون هو السعر المقرر في السوق المصري- حيث يختلف تسعير الهاتف في السوق المصرية وفقا لعدة عوامل.     

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وسيزيد سعر هاتف iPhone 15 Ultra عن هاتف iPhone 14 Pro Max  بحوالي 200 دولار أمريكي، وهو فارق سعري كبير للغاية، حيث سيجعل هذا الأمر عائقا كبيرا أمام راغبي شراء الهواتف العام المقبل. 

 

وسيتميز هاتف iPhone 15 Ultra  بالتخلي عن أزرار الصوت والطاقة الحالية، حيث ستكون هناك أزرار صلبة لا تتحرك ولكنها تستجيب للمس كما لو كانت تعمل، مثل زر Touch ID على هواتف آيفون السابقة ، أو لوحة تراك باد على أجهزة لاب توب ماك Mac.

  

وسيتم استبدال أزرار الصوت والطاقة بمحركي Taptic إضافيين لأزرار الصوت والقفل يوفران ردود فعل لمسية، ستحاكي هذه الملاحظات الشعور بالضغط على الأزرار دون أن تحركتها. 

 

وسيتم استخدام التيتانيوم في صناعة هاتف iPhone 15 Ultra، والتي تعتبر أقوى بكثير وأخف وزنًا من الفولاذ المقاوم للصدأ ، ولكنه سيكون باهظ الثمن بشكل كبير، الأمر الذي يعطي مؤشرات قوية على ارتفاع سعر هاتف iPhone 15 Ultra للعام القادم بشكل واضح.

 

وسيحتوي هاتف iPhone 15 Ultra على منفذ USB-C أسرع حيث ستحتوي إما على USB 3.2 أو Thunderbolt 3، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من سرعات نقل البيانات للهواتف، مما سيجعلها تتفوق على كابل Lightning الحالي، ومع ذلك ، قد يظل منفذ USB-C في هواتف iPhone 15  الأساسية مقصورًا على السرعات التي يوفرها USB 2.0 .

 

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