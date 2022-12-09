أوروبا تجبر آبل رسمياً على تغيير كابل الشاحن إلى USB- C في 2024

يبدو أن النزاع القائم بين الإتحاد الأوروبي وشركة “آبل" الأمريكية قارب على الإنتهاء، بعدما استغرق الأمر سنوات تحديداً مع بداية 2020، ليمرر البرلمان الأوروبي القرار لتفعيله والذي سيتسغرق عامين أى فى 2024، لتصبح جميع كابلات الشواحن فى هواتف آيفون موحدة من نوع USB-C.

وبحسب موقع “slashgear” التقني، اتخذ البرلمان الأوروبي فى يونيو الماضي خطوة فعالة لفرض شاحن موحد في أوروبا، لتعط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر بحلول أكتوبر المنصرم لتفويض القرار لقانون، لتوافق آبل أخيراً بعد جدال طويل استمر لسنوات.

هاتف آيفون

لينشر البرلمان الأوروبي فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي عن القانون، الأمر الذي يجعله ملزمًا رسميًا للدول الأعضاء والشركات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث سيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من 27 ديسمبر 2022، ليكون لدي الشركات المصنعة للأجهزة في الاتحاد الأوروبي متسع من الوقت لإجراء تغييرات على معايير الشحن الخاصة بمنتجاتها.

يذكر أن قرار توحيد الشاحن من نوع USB-C شمل أيضًا منتجات أخرى مابين الكاميرات الرقمية، سماعات الرأس، أجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، ومكبرات الصوت المحمولة، وكذلك مصنعي أجهزة الكمبيوتر المحمول “اللابتوب”، ولكن امامهم من الوقت حتي أبريل 2026.