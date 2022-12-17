مراسم تتويج منتخب كرواتيا ببرونزية مونديال قطر 2022 | صور

توج منتخب كرواتيا ببرونزية مونديال قطر 2022، بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، على استاد خليفة الدولي.

هدف كرواتيا الأول جاء في الدقيقة السابعة عن طريق يوسكو جفارديول بضربة رأسية رائعة.

ورد المغرب جاء سريعًا في الدقيقة التاسعة عن طريق أشرف داري بضربة رأسية من متابعة للركلة الحرة التي نفذها حكيم زياش من الجهة اليمنى.

وانقلبت السيطرة بعد ذلك لمنتخب المغرب، الذي كاد أن يسجل هدفًا ثانيًا في الدقيقة 28، عندما تبادل حكيمي الكرة مع زياش، ليقتحم دفاعات كرواتيا من الجهة اليمنى، ويرسل كرة عرضية لكنها مرت من فوق رأس يوسف النصيري.

واستطاع منتخب كرواتيا تسجيل الهدف الثاني الدقيقة 42 عن طريق ميسلاف أورسيتش بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من داخل منطقة جزاء المغرب، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو منتخب المغرب محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 75، عندما تلقى يوسف النصيري كرة عرضية من الجهة اليسرى مستغلًا خطأ مدافعي كرواتيا في إبعاد الكرة، لكن ليفاكوفيتش تصدى لتسديدته ببراعة.

استمرت محاولات أسود الأطلس، واستمر أيضًا اعتراضهم على قرارات الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، لكنهم عجزوا عن فك شفرة دفاعات كرواتيا، لينتهي حلمهم الجميل في كأس العالم 2022 باحتلال المركز الرابع، فيما ذهب المركز الثالث للكروات.

تشكيل المغرب ضد كرواتيا

وضم تشكيل المغرب كلًا من:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - أشرف داري - جواد الياميق - يحيى عطية الله

خط الوسط: بلال الخنوس - سفيان أمرابط - عبدالحميد صابري

خط الهجوم: حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف النصيري.

تشكيل كرواتيا ضد المغرب

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: يوسكو جفارديول، يوسيب سوتالو، يوسيب ستانيسيتش.

خط الوسط: ميسلاف أورسيتش، إيفان بيريسيتش، ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، لوفرو ماجر، أندريا كراماريتش.

خط الهجوم: ماركو ليفيا.

وكان منتخب كرواتيا قد هُزم من الأرجنتين بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في إطار دور نصف نهائي كأس العالم.