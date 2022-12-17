أول تعليق من «الركراكي» بعد فشل المغرب في التتويج ببرونزية مونديال قطر

علّق وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على خسارة منتخب بلاده من كرواتيا، وفشل التتويج ببرونزية كأس العالم 2022 بقطر.

وخسر منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف، أمام كرواتيا، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع، لينهي أسود الأطلسي مشواره في مونديال قطر بالمركز الرابع.

وقال الركراكي في تصريحات عقب المباراة: “لم يكن الحظ بجانبنا، كنت أطمح للتتويج ببرونزية مونديال قطر مع منتخب المغرب”.

تعليق الركراكي

وتابع: “سأواصل العمل مع منتخب المغرب من أجل التحضير للبطولات القادمة”.

واختتم: “أشكر لاعبي المغرب على المستوى الرائع الذين قدّموه طوال مشوار البطولة، فالحصول على المركز الرابع في حد ذاته إنجاز تاريخي”.