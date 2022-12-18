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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 18-12-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

شهدت اسعار الذهب في مصر ثباتًا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 18-12-2022؛ علي مستوي الأعيرة الذهبية بدون أي تغيير بالرغم من تذبذب قيمة المعدن الأصفر أمس في السوق.
 

سعر عيار 21


بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 1650 جنيها للشراء و 1700 جنيها للبيع.

أقل سعر لشراء الذهب اليوم السبت 17-12-2022

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عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية المختلفة نحو 1414 جنيها للشراء و 1133 جنيها للبيع.


سعر عيار 14


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 الأدني فئة نحو 1100 جنيه للشراء و 1133 جنيها للبيع.


عيار 24


بلغ سعر أعلي الأعيرة الذهبية قيمة نحو 1886 جنيها للشراء و 1943 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 13.2 ألف جنيه للشراء و 13.6 ألف جنيه للبيع.


كيلو الذهب
 

سعر كيلو الذهب
بلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.9 مليون جنيه للشراء و 1.942 مليون جنيه للبيع


أوقية الذهب


وصل سعر أوقية الذهب نحو 58.65 ألف جنيه للشراء و 60.423 ألف جنيه للبيع.

شعبة الذهب والأسعار


وطالبت شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات بضرورة رفع القيود على تصدير المشغولات الذهبية منذ 5 سنوات، والقيود والأعباء المالية على المشغولات الذهبية تمنعنا من المنافسة العالمية.
واعتبرت الشعبة بأن هناك اعتقاد خاطئ بأن تصدير المشغولات الذهبية سيؤثر على خام الذهب في مصر"، موضحا أن تصدير المشغولات الذهبية سيساهم في رفع الإنتاجية في مصر.
وأضافت أن  أي دولة تصدر موادها خام يبقى قطاعها فاشل، وأي قطاع في مصر يقوم بتصدير خاماته هو قطاع فاشل، قائلا: "الرئيس السيسي يطالبنا نضيف قيمة مضافة على موادنا عشان نوصل ل100 مليار دولار صادرات".
واعتبرت الشعبة أن تصدير الذهب خام فشل، ولكن تصديره كمشغولات سنستفيد منه توظيف عمالة وتزويد قيمة مضافة، مؤكدا أن تصدير المشغولات الذهبية بداية طريق النجاح ووضع مصر على سلم الارتقاء في ترتيبها العالمي لتصدير المشغولات.

 

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