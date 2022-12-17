استقرار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.. مستشار التموين يزف بشرى

زف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للذهب، بشرى سارة بشأن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن أسعار الذهب تشهد حاليا تراجع بعد الارتفاع الكبير في الأسعار مؤخرا.

وأضاف ناجي فرج، في تصريحات تلفزيونية، أن الذهب الفترة المقبلة مستقر، والذهب قيمة ممتازة، متوقعا أستقرار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الفترة المقبلة.



ونصح الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للذهب، المواطنين بشراء المشغولات الذهبية، وليس شباك الذهب فقط. لافتا إلى أن بلغت أسعار الذهب كما يلي، عيار ٢١ ب ١٨٥٠، وعيار ١٨ ب ١٥٨٦، وعيار ١٤ ب ٢١١٤، لافتا إلى سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 يبحث الجميع عنه.

الذهب وعاء استثماري جيد وناجح

وتابع الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للذهب، أن الذهب وعاء استثماري جيد وناجح، وفي الآونة الأخيرة الذهب حقق قفزات، مشيرا إلى أن هناك تراجع في سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.