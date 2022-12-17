عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استقرار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.. مستشار التموين يزف بشرى

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

زف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للذهب، بشرى سارة بشأن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن أسعار الذهب تشهد حاليا تراجع بعد الارتفاع الكبير في الأسعار مؤخرا.

txt

سعر عيار 21 في مصر الآن| بشرى من التموين بشأن الذهب ..فيديو

وأضاف ناجي فرج، في تصريحات تلفزيونية، أن الذهب الفترة المقبلة مستقر، والذهب قيمة ممتازة، متوقعا أستقرار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الفترة المقبلة. 


ونصح الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للذهب، المواطنين بشراء المشغولات الذهبية، وليس شباك الذهب فقط. لافتا إلى أن بلغت أسعار الذهب كما يلي، عيار ٢١ ب ١٨٥٠، وعيار ١٨ ب ١٥٨٦، وعيار ١٤ ب ٢١١٤، لافتا إلى سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 يبحث الجميع عنه.

 

الذهب وعاء استثماري جيد وناجح

 

وتابع الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للذهب، أن الذهب وعاء استثماري جيد وناجح، وفي الآونة الأخيرة الذهب حقق قفزات، مشيرا إلى أن هناك تراجع في سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.

 

 

سعر جرام الذهب جرام الذهب الذهب التموين سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 320 جنيهًا.. هبوط أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

خطيب قاتلة والدتها ببورسعيد: "مش ممكن تخوني مع ابن الجيران"

مطاردة لـ زوجته العرفي.. مفاجأة مدوّية في حادث سيارة سعد الصغير بالهرم

زوج قتيلة بورسعيد مفترشا الشارع أمام القسم: "بنتي ماتعملش كده"

سبائك ذهب وملايين في الفيلا .. القصة الكاملة لسقوط أكبر نصاب بمصر

الشنطة اتعجنت.. ننشر صور سيارة زوجة سعد الصغير بعد مطاردته لها

طقس اليوم فى مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص هذه الظاهرة

لازم تكسر 3 لعيبة..نبيل الحلفاوي تعليقا على قرارات حكم مباراة الأهلي وفيوتشر

موضوعات متعلقة

تراجع حاد في سعر جرام الذهب بـ مصر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

بسبب وجبة عشاء..أمريكي يضرب زوجته بنصف شجرة عيد الميلاد..اعرف مصيره

حميد الشاعري وأحمد زكي.. مصطفى قمر يكشف : بدأت علاقتي بالغناء عندما كنت في رحلة مع العائلة للعريش

تصدر التريند.. من هو زيزو آغا الذي هاجم محمد رمضان لمنع سفره العراق؟

الرئيس السيسي: مصر تعتز بعلاقة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية

تراجع كبير في أسعار النفط العالمية

تجاهل الأشياء الصغيرة .. 5 تجارب لزيادة الدفء في العلاقة الزوجية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجاهل الأشياء الصغيرة .. 5 تجارب لزيادة الدفء في العلاقة الزوجية

في مقبرة غامضة.. اكتشاف خاتم ذهب مصري يحمل لعنة مثيرة للجدل

لا يمكن تجاهلها .. عادات تفسد الحياة الزوجية وتعرضها للخطر

وثق يوميات وتاريخ بغداد بريشته.. وفاة أشهر فنان تشكيلي في العراق

فيديو

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

العشق الحرام.. تفاصيل مقتل عاملة بورسعيد في منزلها/ فيديو جراف

هنا شيحة مع ابنها على السجادة الحمراء لحفل دير جست

الفضة بدل الذهب للشبكة.. مقترح برلماني يثير ضجة| إيه الحكاية؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ