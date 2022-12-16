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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سعر عيار 21 في مصر الآن| بشرى من التموين بشأن الذهب ..فيديو

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

زف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، بشرى سارة بشأن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 ، والذي تراجع بقوة خلال الأيام القليلة الماضية.

 

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تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

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تراجع تاريخي.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

وأكد ناجي فرج، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، أن هناك تراجعًا كبيرًا في أسعار الذهب، بعد أن شهدت انخفاضا في فترات سابقة، مشيرا إلى أن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 صاحب النصيب الأكبر من هذا التراجع، والاهتمام البالغ من قبل الجميع.

 

سعر جرام الذهب 

 

وشهدت أسعار الذهب،  اليوم الجمعة، تراجعا ملحوظا، حيث وصل سعر الجرام الذهب في مصر عيار 21 اليوم 1875 جنيها، وسجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 سجل 1,071 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1,250 جنيها.


وأضاف ناجي فرج، أن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 له ارتباط وثيق بنظرية العرض و الطلب، متابعا أن أسعار الذهب فى الخارج منخفضة، وهذا ليس له تأثير على الأسعار بالداخل.


وأوضح ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أن أسعار الذهب اليوم تشهد انخفاضا، بعد أن شهدت انخفاضا فى فترات سابقة.

 

أسعار الذهب في الخارج منخفضة 


وأوضح مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أن أسعار الذهب فى الخارج منخفضة ، وهذا ليس له تأثير على الأسعار بالداخل، ولكن الأسعار فى مصر مرتبطة بالعرض و الطلب.



 

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