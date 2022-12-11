مخاطرة وغش.. شعبة الذهب تحذر المواطنين من شراء المستعمل.. فيديو

حذر هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، من شراء الذهب المستعمل، قائلا إنه انتشرت خلال الفترة الأخيرة فكرة بيع الذهب المستعمل، متابعا أنه لا ينصح أحدا بشرائه، فهو يمثل خطورة كبيرة للمستهلك والمشتري.



وأضاف هاني ميلاد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحكاية، المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "شراء الذهب المستعمل يعرض المشتري إلى المخاطرة، ويمكن أن يشتري ذهب غير صحيح أو مسروق، وحينها يتعرض المشتري إلى مشاكل كبيرة"، موضحا أن ما يتم لا يندرج تحت بند المعاملة التجارية ولا يوجد فاتورة أو ضامن.



واسترسل أنه لا يوجد ضمان للمشتري في هذه الحالة، منوها بأن قرار إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية كان بمثابة حلم للجميع.

وأكمل: اليوم نقوم بتنفيذ أول معرض المصوغات والمجوهرات بهذا الحجم والإنتاج داخل الجمهورية، مضيفا: “نحلم بأن تكون مصر مركز إقليمي لصناعة وتجارة المصوغات والمجوهرات”.