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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مؤسس مبادرة اكتب صح: استخدام الفرانكو في الكتابة استسهال.. فيديو

حسام مصطفى إبراهيم
حسام مصطفى إبراهيم

علق حسام مصطفى إبراهيم، مؤسس مبادرة اكتب صح، على الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.
 

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وقال حسام مصطفى إبراهيم، مؤسس مبادرة اكتب صح، خلال مداخلة ببرنامج “مساء دي إم سي” المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”: “أصبحنا نعاني من تعميم أخطاء اللغة في الشارع بين الملايين”.

 

وأضاف حسام مصطفى إبراهيم، مؤسس مبادرة اكتب صح،: “هناك لافتات في الشارع مليئة بالأخطاء اللغوية”٫ لافتا: “استخدام الفرانكو في الكتابة استسهال”.

 

وأشار: "وضع اللغة العربية ليس أحسن شيء ولا يرجع ذلك لصعوبة اللغة العربية”٫ موضحا: "اللغة العربية ليست صعبة ولكن المشكلة في طريقها تدريسها”.
 

مؤسس مبادرة اكتب صح الكتابة حسام مصطفى إبراهيم اليوم العالمي للغة العربية اكتب صح

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