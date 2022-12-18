مؤسس مبادرة اكتب صح: استخدام الفرانكو في الكتابة استسهال.. فيديو

علق حسام مصطفى إبراهيم، مؤسس مبادرة اكتب صح، على الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.





وقال حسام مصطفى إبراهيم، مؤسس مبادرة اكتب صح، خلال مداخلة ببرنامج “مساء دي إم سي” المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”: “أصبحنا نعاني من تعميم أخطاء اللغة في الشارع بين الملايين”.

وأضاف حسام مصطفى إبراهيم، مؤسس مبادرة اكتب صح،: “هناك لافتات في الشارع مليئة بالأخطاء اللغوية”٫ لافتا: “استخدام الفرانكو في الكتابة استسهال”.

وأشار: "وضع اللغة العربية ليس أحسن شيء ولا يرجع ذلك لصعوبة اللغة العربية”٫ موضحا: "اللغة العربية ليست صعبة ولكن المشكلة في طريقها تدريسها”.

