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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

غدًا.. كبار العلماء تعقد ملتقاها الـ14 احتفاءً بيوم اللغة العربية

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

تعقد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء غدًا الأحد، ملتقاها العلمي الرابع عشر، تحت عنوان "اللغة العربية.. لغة كتابة وهوية أمة"، وذلك بعد صلاة العصر بالجامع الأزهر الشريف.

وينعقد الملتقى العلمي الرابع عشر لهيئة كبار العلماء بحضور الأستاذ الدكتور محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية، والأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم، رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية،  والأستاذ الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، يدير الملتقى الدكتور حسن يحيى، مدير عام شئون هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ويأتي الملتقى العلمي الرابع عشر لهيئة كبار العلماء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق ١٨ من ديسمبر من كل عام، وفي إطار ما تقوم به الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من جهود علمية تهدف للحفاظ على هوية الأمة.

كبار العلماء اللغة العربية صلاة العصر الجامع الازهر

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