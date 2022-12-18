عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تفتح باب التوظيف في العديد من التخصصات.. لينك التقديم

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف "™ LinkedIn" عن وظائف في التخصصات الإدارية والهندسية بعدة مدن تشمل الرياض، مكة المكرمة، الجوف.

 وشملت الوظائف المعلن عنها

1- أخصائي خدمات الدعم (الجوف):

- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية).

2- مُحلل استثمار أول (الرياض):

- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص مناسب.

3- قائد محطة (مكة المكرمة):

- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

4- مسؤول فني رئيسي (الرياض):

- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية).

https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=3373555122&f_C=623160&geoId=92000000&originToLandingJobPostings=3401518263%2C3395790790%2C3375567168&position=1&pageNum=0

 

أثار ضجة في السعودية.. العثور على "مفقود الخالدية" بعد اختفائه في ظروف غامضة

بالأسماء.. كشف بـ 20 مصريا حصلوا على الخروج النهائي من السعودية

السعودية لينكد ان مكة المكرمة الرياض المملكة العربية السعودية وظائف في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 240 جنيها

وفاة رجل الأعمال محمد الأمين بمستشفى السلام الدولي

ويجز يشعل ملعب لوسيل بأغنية عز العرب.. صور

نط من النعش أثناء الجنازة.. تفاصيل عجيبة عن شاب الشرقية العائد من الموت

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 150 جنيها

المتهم بقتل مشرفة عمال بورسعيد: حاولت إبعادي عن ابنتها وإنهاء علاقتنا| تفاصيل

قرار جديد من إدارة النادي الأهلي ضد أفشة.. تفاصيل

بيج رامي يخسر لقب مستر أولمبيا 2022

موضوعات متعلقة

سعر كيا سورينتو موديل 2022 في السعودية.. صور

وحش الطرق الوعرة.. سعر تويوتا لاند كروزر في السعودية

تعرضت لوعكة صحية.. الفنانة السعودية «توحة»: راح بيتي وكل ما أملك

الشورى اليمني يثمّن دور السعودية والإمارات في مواجهة التوسع الإيراني والحوثيين

ترشيحاتنا

2 مليون جنيه غرامة المخالفين.. وزير التموين يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق

أصعب 10 كلمات في اللغة العربية ومعانيها.. حاول نطقها إن استطعت

لو واتساب بيهنج منك.. اعرف طريقة التواصل مع خدمة العملاء

نقيب الزراعيين: أردب القمح لن يقل سعر توريده عن 1200 جنيه

مباراة السعودية .. رضا عبد العال يكشف سر وصول الأرجنتين لنهائي كأس العالم ..فيديو

مدكور: شرّف الله العالم أجمع باللغة العربية ونبيه بنزول القرآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس تظهر بإطلالة من تصميم فالنتينو في حفل ختام كأس العالم.. صور

عشبة شائعة تعالج الأمراض الجلدية المستعصية | أبرزها الصدفية

ويجز يشعل ملعب لوسيل بأغنية عز العرب.. صور

لمرضى النحافة.. نوع شاي غير متوقع يزيد الوزن بطريقة سريعة

فيديو

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

بشحمه ولحمه.. ويجز في "الهاف تايم" بكأس العالم 2022|فيديوجراف

مسلسل "الاختيار" يحصد تكريم المجلس القومي لحقوق الإنسان

تغير مفاجيء بالطقس .. واستمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ