السعودية تفتح باب التوظيف في العديد من التخصصات.. لينك التقديم

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف "™ LinkedIn" عن وظائف في التخصصات الإدارية والهندسية بعدة مدن تشمل الرياض، مكة المكرمة، الجوف.

وشملت الوظائف المعلن عنها

1- أخصائي خدمات الدعم (الجوف):

- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية).

2- مُحلل استثمار أول (الرياض):

- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص مناسب.

3- قائد محطة (مكة المكرمة):

- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

4- مسؤول فني رئيسي (الرياض):

- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية).

https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=3373555122&f_C=623160&geoId=92000000&originToLandingJobPostings=3401518263%2C3395790790%2C3375567168&position=1&pageNum=0