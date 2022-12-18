بالأسماء.. كشف بـ 20 مصريا حصلوا على الخروج النهائي من السعودية

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن ورود كشف جديد ، اليوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري بأسماء 20 مواطنا مصريا من لحاصلين علي موافقة مكتب العمل للخروج النهائي .

ودعا الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض عبر الموقع الرسمي للمكتب : المواطنين المدرج أسمائهم بالكشف الحضور الي المكتب القانوني بالقنصلية العامة بالرياض بداية صباح اليوم الأحد للتوقيع علي باقي الأوراق، واستيفاء أوراق الخروج النهائي .

وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي : إنه يتوجب علي المواطن احضار أصل الإقامة، وصورة منها ،وصورة من جواز السفر ساري المفعول ، أو صورة الوثيقة مع كتابة الرقم الصادر والتاريخ، ورقم المسلسل ، ورقم الجوال المستخدم على صورة الإقامة.

وأكد رئيس مكتب التمثيل العمالي أنه على أبناء الجالية المصرية الالتزام بجميع التعليمات والقوانين المعمول بها فى المملكة العربية السعودية.