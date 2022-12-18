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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بالأسماء.. كشف بـ 20 مصريا حصلوا على الخروج النهائي من السعودية

صدى البلد

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن ورود  كشف جديد ، اليوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري بأسماء 20 مواطنا مصريا من لحاصلين علي موافقة مكتب العمل للخروج النهائي .

ودعا الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض عبر  الموقع الرسمي للمكتب : المواطنين المدرج أسمائهم بالكشف الحضور  الي المكتب القانوني بالقنصلية العامة بالرياض بداية صباح اليوم الأحد للتوقيع علي باقي الأوراق، واستيفاء أوراق الخروج النهائي .

وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي : إنه يتوجب علي المواطن احضار أصل الإقامة، وصورة منها ،وصورة من جواز السفر ساري المفعول ، أو صورة الوثيقة مع كتابة الرقم الصادر والتاريخ، ورقم المسلسل ، ورقم الجوال المستخدم على صورة الإقامة.

وأكد رئيس مكتب التمثيل العمالي أنه على أبناء الجالية المصرية الالتزام بجميع التعليمات والقوانين المعمول بها فى المملكة العربية السعودية.

كشف 1
كشف 1

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