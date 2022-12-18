اتحاد ألماني يحذر أمازون من إضرابات عمالية قبل عيد الميلاد

حثت النقابة الألمانية فيردي ، يوم الأحد ، العمال في مستودعات أمازون في جميع أنحاء البلاد على دعم الإضرابات المستمرة في الأيام المقبلة احتجاجًا على الأجور ، بهدف تعظيم تعطيل أعمال البائع بالتجزئة عبر الإنترنت قبل عيد الميلاد.

وقالت النقابة إنه ردًا على الزيادات في الأجور التي أدت إلى تأخير التضخم ، فقد دعت العمال في سبعة مراكز توزيع ألمانية إلى تعطيل الأدوات غير المعلن عنها في الإضرابات التي قد تتناوب بين مواقع مختلفة.

وقالت أمازون إن نداءات الإضراب أثرت فقط على عدد قليل من مراكزها اللوجيستية العشرين في ألمانيا.

ألمانيا هي أكبر أسواق أمازون بعد الولايات المتحدة ، وقد نظمت فيردي إضرابات في مواقع الشركة الألمانية منذ عام 2013 في احتجاج طويل الأمد على الأجور المنخفضة والظروف السيئة.

وقالت النقابة: 'الزملاء غاضبون ولا يريدون أن يتم أخذهم على أنهم حمقى من قبل شركة تحقق أرباحًا بمليارات الدولارات'.

وقالت إن الإضرابات المتناوبة ستعيق محاولات إدارة أمازون للاستعداد للتوقف.

وقالت أمازون ، التي لا تعترف باتفاقيات المفاوضة الجماعية في ألمانيا ، إن جميع موظفي الخدمات اللوجستية حصلوا على زيادات في رواتبهم في سبتمبر.

قال فيردي إن موظفي أمازون في ألمانيا يكسبون عدة آلاف من اليورو سنويًا أقل من نظرائهم في الشركات التي لديها حقوق مساومة جماعية.

قالت أمازون إنها رواتب موظفيها بشكل جيد وقدمت لهم مزايا وفرص تدريب. 'يبدأ الراتب بـ 13 يورو للساعة ، بما في ذلك المكافآت ، بمتوسط ​​أجر يزيد عن 35000 يورو سنويًا بعد عامين'.

لم ترد النقابة على الفور على سؤال حول ما إذا كان أعضائها في أمازون قد تم التصويت عليهم بشأن الإضراب.