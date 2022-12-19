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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الباز يناقش كتاب ياسين التهامي بدار علوم جامعة القاهرة .. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كلية  دار العلوم جامعة القاهرة المنتدى الثقافي، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية.

وتبدأ فعاليات المنتدى الثقافي بالندوة الثقافية الأولى ومناقشة حول كتاب: ياسين التهامي.. أسرار دولة عميد المداحين، للإعلامي الدكتور محمد الباز.

ويقام المنتدي الثقافي يوم الاثنين الموافق 2022/12/19 بقاعة زكي يماني بالكلية.

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جامعة القاهرة 

وعلي جانب آخر تنظم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة،الأحد القادم ،حفل ختام فعاليات حملة الـ 16يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وممثلى منظمات المجتمع المدني، والأساتذة والطلاب، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

ويتحدث خلال حفل ختام الفعاليات كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجامعة، والدكتور محمد علاء مدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، والدكتورة أميرة تاوضروس مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

ويتضمن حفل الختام عرض فيديوهات تسجيلية عن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، وآخر عن مبادرة  شباب من أجل التنمية، كما تتضمن الفعاليات عرضا للشباب الفائزين بالمركز الأول في مسابقة مبادرة شباب من أجل التنمية، وتُختتم الاحتفالية بحفل موسيقى عربية عن "المرأة المصرية" لكورال شباب الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جامعة القاهرة كلية دار العلوم جامعة القاهرة الدكتور أحمد بلبولة المنتدى الثقافي كتاب ياسين التهامي أسرار دولة عميد المداحين الدكتور محمد الباز Jobs Education

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