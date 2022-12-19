محمد حماقي يحتفل بالفوز: 36 سنة تشجيع كورة للأرچنتين

حرص الفنان محمد حماقي، على الاحتفال بفوز الارجنتين على فرنسا في مباراة نهائي كأس العالم.

وكتب محمد حماقي، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “ من مارادونا 1986 لميسي 2022 .. ٣٦ سنه تشجيع كوره للارچنتين اظن كده كفايه خلاص احلى ختام لتشجيعي للكوره مبرووووووك لكل الناس اللي بتحب الارچنتين زيي”.

يذكر أن أحيا المطرب محمد حماقي مساء السبت حفلا غنائيا بدبي، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وسط حضور عدد كبير من جمهوره هناك.



وقدم محمد حماقي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغنية قلبي حبك جدا التى طرحها مؤخرا.



وقدم حماقى على المسرح العديد من أغانيه وسط تفاعل الجمهور ومنها أغنية أحلى حاجة فيكي وياستار وزيها مين وحاجة مستخبية وقلبي حبك جدا وواحدة واحدة وأجمل يوم وقدام الناس.

